Le Premier ministre, M. Nadir Larabaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée notamment à l’examen des mesures prises concernant le parachèvement, sous le sceau de l’urgence, de l’opération de recensement des pertes et des dégâts occasionnés par les inondations survenues dans plusieurs wilayas du pays, en exécution des directives du Président de la République, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 11 septembre 2024, une réunion du Gouvernement consacrée notamment, en exécution des directives de monsieur le Président de la République, à l’examen des mesures prises concernant le parachèvement, sous le sceau de l’urgence, de l’opération de recensement des pertes et des dégâts occasionnés par les inondations survenues dans plusieurs wilayas du pays, avec la prise en charge immédiate des familles impactées, l'indemnisation des pertes, la restauration et la réhabilitation du réseau routier et des services publics endommagés, ainsi que l’exécution des travaux de réparation en toute urgence, en prévision de la rentrée scolaire et universitaire, tout en garantissant la disponibilité des matériaux et des produits de base au niveau des wilayas touchées. En outre, le Gouvernement a relevé l'évacuation et l'hébergement de l’ensemble des familles impactées, de manière temporaire, à l’écart de tout danger, ainsi que la prise en charge immédiate de leurs besoins.

Par ailleurs, et en application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, le Gouvernement a poursuivi l’examen de l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice écoulé, dont il a initié le débat lors de sa réunion du 7 août 2024.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur l’état de mise en œuvre de la stratégie relative au développement de la gestion portuaire, dans ses différentes dimensions, afin de réduire les délais de passage portuaire des marchandises à l’import, et ce, en exécution des instructions de monsieur le Président de la République donnée lors du Conseil des ministres du 2 juin 2024.

Enfin, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 04-381 du 28 novembre 2004, fixant les règles de la circulation routière, visant l’introduction de plusieurs mesures dans le but de promouvoir la sécurité routière, renforcer la sécurité des personnes et des biens, et faciliter les démarches administratives au profit des ressortissants algériens établis à l'étranger".