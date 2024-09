Les candidatures pour la cinquième édition du Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes sont ouvertes jusqu'au 10 décembre prochain, a indiqué mardi le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) dans un communiqué.

Le HCA, organisateur du Prix, invite les candidats à soumettre leurs œuvres via la plateforme numérique, www.arraz.hcamazighité.dz, dans les thématiques suivantes: littérature exprimée et traduite en langue amazighe, recherche scientifique dans le domaine de la linguistique, recherche scientifique dans le patrimoine culturel immatériel amazigh, recherche dans le domaine de la technologie et de la numérisation.

Composé de "compétences nationales dans le domaine représentant les différentes variantes linguistiques amazighes", le jury de la 5ème édition de cette distinction dédiée à la promotion de la littérature et la langue amazighes, a été renouvelé, précise le HCA.

Les postulants âgés de moins de 20 ans sont désormais autorisés à participer à ce Prix, conformément à un décret présidentiel modifiant et complétant le décret présidentiel n 20-228 du 19 août 2020, instituant le Prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighes.

Les postulants doivent soumettre leurs ouvrages via la plateforme numérique: www.arraz.hcamazighite.dz, en consultant le règlement intérieur et les conditions de participation à ce prix. Créé en 2020, le Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes vise à encourager la recherche, la production et la promotion de la littérature et la langue amazighes. Il a pour but de récompenser les meilleures recherches et œuvres, réalisées dans la linguistique, la littérature exprimée en Tamazight et traduite vers cette langue, la recherche dans le patrimoine culturel immatériel amazigh et la recherche scientifique, technologique et le numérique. Organisé par le HCA, le Prix sera décerné le 12 janvier 2025 à l'occasion de la célébration du jour de l'an amazigh, Yennayer.