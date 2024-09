Le serviteur des deux Lieux saints de l'islam, le roi du Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et le prince héritier, Mohammed ben Salmane, ont félicité, lundi, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat présidentiel, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le président français félicite le président de la République pour sa réélection

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a adressé ses "plus vives félicitations" au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat présidentiel, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le président de la République française, Emmanuel Macron, a adressé ses plus vives félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection à la Présidence de la République", lit-on dans le communiqué. Le président français a précisé que "les relations avec l'Algérie demeurent exceptionnelles dans tous les domaines, notamment la sécurité et la lutte contre le terrorisme", selon le communiqué.

Le Président Macron a ajouté que "le dialogue entre l'Algérie et la France est primordial, notamment dans le contexte de la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations unies". Après avoir souligné que "des liens d'amitié forts unissent la France et l'Algérie", le président français a dit qu'il entendait "poursuivre résolument le travail ambitieux engagé avec la Déclaration d'Alger pour renouveler le partenariat qui unit nos deux pays", conclut le communiqué.

L'Emir de l'Etat du Koweït félicite le président de la République

L'Emir de l'Etat du Koweït, son Altesse Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a adressé, lundi, un message de félicitations à son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

L'Emir de l'Etat du Qatar félicite le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

L'Emir de l'Etat du Qatar, pays frère, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a félicité son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection, lui souhaitant succès dans son nouveau mandat présidentiel et à l'Algérie davantage de progrès et de développement, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République

Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a également exprimé "son aspiration à poursuivre la coopération entre les deux pays frères dans tous les domaines pour consolider les relations fraternelles et les intérêts communs", selon le communiqué.

Le président syrien félicite le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République de Syrie, M. Bachar al Assad, a félicité, dimanche, son frère le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"La victoire méritée de Monsieur le Président, est une preuve de la confiance placée en lui par le peuple algérien, et de sa sagesse et son approche des évènements qui secouent le monde", indique le président al Assad dans son message de félicitations.

Le président syrien a, également, souhaité à son frère Monsieur le président de la République "la réussite dans ses fonctions, affichant sa détermination à développer la travail bilatéral entre les deux pays frères", ajoute le même communiqué.

Les Etats-Unis expriment leur volonté de continuer à travailler avec le Président de la République au cours de son second mandat

Le Département d'Etat américain a salué, dimanche, les résultats de l'élection présidentielle, réaffirmant l'intérêt des Etats-Unis pour leurs relations avec l'Algérie et leur volonté de continuer à travailler avec le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour les approfondir au cours de son second mandat, indique un communiqué de la Présidence de la République. Les Etats-Unis ont également exprimé "leur détermination à renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines économique et culturel, ainsi que la coopération régionale", note le communiqué. Le porte-parole du Département d'Etat a mis en avant la volonté des Etats-Unis de continuer à travailler avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour approfondir les relations au cours de son second mandat, conclut la même source.

Le Président Mahmoud Abbas félicite le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

Le président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République. "Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, M. Mahmoud Abbas, président de l'Etat de Palestine occupée, lors duquel il lui a adressé ses chaleureuses félicitations, en son nom et au nom du peuple palestinien frère, pour son élection pour un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant plein succès au service du peuple algérien et des causes de la oumma", lit-on dans le communiqué.

De son côté, le président de la République a remercié son frère Mahmoud Abbas pour la sincérité de ses sentiments fraternels, lui réaffirmant la position constante de l'Algérie en faveur de la Palestine en toutes circonstances, selon le communiqué.

Le président du Conseil présidentiel libyen félicite le président de la République

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, un appel téléphonique de la part de son frère, le président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, lors duquel il l'a félicité pour sa réélection pour un second mandat, indique un communiqué de la Présidence de la République. M. El-Menfi a exprimé au président de la République "ses vœux de succès dans ses fonctions et souhaité au peuple algérien davantage de prospérité et de progrès", faisant part de "sa détermination à poursuivre le renforcement des relations entre les deux pays frères au mieux de leur intérêt commun", ajoute le communiqué. De son côté, le président de la République a remercié son frère, M. Younes El-Menfi, "pour ses nobles sentiments, souhaitant au peuple libyen frère davantage de paix et de stabilité", conclut la même source.

Le président turc félicite le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, un appel téléphonique de son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, lors duquel il l'a félicité pour sa réélection, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays frère, lors duquel il l'a félicité pour son élection pour un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant davantage de succès et, au peuple algérien, plus de progrès, au service des relations bilatérales qui seront bientôt couronnées par une rencontre des dirigeants des deux pays", lit-on dans le communiqué.

A son tour, le président de la République a remercié son homologue turc pour ses nobles sentiments, lui faisant part de son aspiration à promouvoir davantage les relations fortes unissant les peuples algérien et truc, conclut le communiqué.

Le président du Parlement arabe félicite le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune

Le président du Parlement arabe, Adel Bin Abdul Rahman Al Assoomi, a félicité, dimanche, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de son élection pour un second mandat, indique un communiqué du Parlement.

M. Al Assoomi a affirmé, ajoute la même source, que "cette victoire éclatante constitue une affirmation de la haute confiance du peuple algérien placée dans le leadership de Son Excellence et de son désir de poursuivre le processus d'édification entamé par Son Excellence durant son premier mandat".

Le président du Parlement arabe a exprimé ses vœux les plus sincères de "succès et de réussite pour le Président Abdelmadjid Tebboune durant son nouveau mandat, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple algérien", conclut le communiqué.

Le Président tunisien félicite le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République tunisienne, pays frère, M. Kaïs Saïed, a félicité, en son nom et au nom du peuple tunisien, son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son élection pour un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple algérien, davantage de progrès et de prospérité, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République.

A son tour, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a remercié son frère le président tunisien pour ses nobles sentiments, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple tunisien, le meilleur, selon le communiqué.