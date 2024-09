Plus de 2.000 exposants, dont des entreprises du continent africain et du monde entier, présenteront leurs produits et services lors de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), prévue du 4 au 10 septembre 2025 à Alger, selon un communiqué. de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), organisatrice de l'événement.

Sous le thème "Passerelle vers de nouvelles opportunités", l'IATF2025 accueillera plus de 35.000 visiteurs de plus de 140 pays du monde entier, selon le communiqué, qui prévoit plus de 44 milliards de dollars américains d'accords commerciaux et d'investissements pendant la semaine de la foire.

L'IATF 2025 sera marquée par la présence de chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres du commerce, des finances, de la culture et d'autres ministères ainsi que des dirigeants d'industrie, assure la même source.

Les principales activités prévues pour l'IATF2025 comprennent notamment une exposition commerciale, un forum sur le commerce et l'investissement de quatre jours avec des intervenants africains et internationaux, ainsi qu'un salon sur l'industrie automobile africaine, indique le communiqué.

Des Journées spéciales seront consacrées aux pays ainsi qu'à des entités publiques et privées pour présenter les opportunités commerciales et d'investissement, selon Afreximbank offertes que des attractions touristiques et culturelles sont également prévues dans le programme de l'événement qui comprend une Journée dédiée à la diaspora afin de mettre en avant les liens commerciaux et culturels entre l'Afrique et ses communautés à l'étranger.

Sont également prévus, une plateforme interentreprises (B2B) et interentreprises-gouvernement (B2G) pour la mise en relation et les échanges commerciaux, le programme AU Youth Start-Up présentant des idées et des prototypes innovants, la Plateforme de recherche et d'innovation africaine @ IATF pour les étudiants universitaires, les chercheurs.