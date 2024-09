La police bissau-guinéenne a saisi une importante quantité de drogue dans un aéronef en provenance du Mexique à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau, a-t-elle indiqué à des médias.

Cinq passagers, dont deux Mexicains, un Brésilien et un Equatorien, ont été arrêtés et se trouvent entre les mains de la Police judiciaire (PJ) et la police antidrogue américaine, selon la police.

Elle n'a pas précisé la quantité de drogue saisie.

"C'est vers dix heures (locales et GMT) que nos hommes ont signalé l'atterrissage d'un jet. Nous avons approché l'avion dès l'arrêt des moteurs et procédé aux fouilles (et) avons découvert une énorme quantité de drogue placée dans des sacs recouverts de plastique", a déclaré Quitole Correia, un membre de l'unité antidrogue à l'aéroport Osvaldo Vieira.

"C'est la plus grande saisie depuis le début de l'année", a-t-il ajouté.