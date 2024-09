Des camions ont franchi vendredi le passage frontalier d'Adré récemment ouvert au Tchad avec 100 tonnes d'aide alimentaire au profit des Soudanais les plus exposés à la famine, a annoncé Stéphane Dujarric, porte-parole en chef du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

"Le Programme alimentaire mondial (PAM) a transporté plus de 1.500 tonnes de nourriture et de produits nutritionnels vitaux, suffisamment pour près de 130.000 personnes depuis la réouverture du passage frontalier le 20 août", a-t-il dit en précisant qu'une partie de cette aide avait déjà été livrée à Mornei, une zone de l'Etat soudanais du Darfour occidental menacée par la famine.

M. Dujarric a précisé que plus de 22.000 personnes à Mornei ont reçu des rations alimentaires d'urgence et que près de 4.800 enfants et femmes enceintes et allaitantes avaient reçu des suppléments nutritionnels. Le reste de l'aide a été acheminé vers d'autres communautés du Darfour occidental menacées de famine et dans les régions de Kereneik et Sirba.

"La progression des convois a toutefois été ralentie par les routes inondées et boueuses à l'approche du pic de la saison des pluies", a noté le porte-parole.

Selon M. Dujarric, les inondations ont endommagé depuis mai des maisons, des cultures et des infrastructures essentielles, et ont aussi gravement perturbé les services d'éducation et de santé.