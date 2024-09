Les travaux de réalisation des 2.000 nouvelles places pédagogiques à l’université AKli Mohand Oulhadj (UAMO) de Bouira, annoncées en juillet dernier, ont été lancés jeudi par les autorités locales.

Le coup d’envoi de ce projet, implanté au nouveau pôle universitaire, a été donné dans la matinée par le wali Abdelkrim Laâmouri et le recteur de l’UAMO, le professeur Ammar Haiahoum.

Le recteur de l’université de Bouira a précisé que le projet "porte également sur la réalisation d'un complexe omnisport ainsi que d'une piscine semi-olympique".

Un délai de 12 mois a été accordé à l’entreprise réalisatrice pour achever les travaux du projet qui fait partie des 5.000 nouvelles places pédagogiques et 15 laboratoires de recherche, dont a bénéficié l'université de Bouira depuis août 2023, selon les détails fournis par le recteur.

"Ces projets sont destinés à atténuer la charge que connaissent les structures actuelles de l'université qui reçoit plus de 21.000 étudiants répartis sur six facultés et deux instituts", a souligné le professeur Haiahoum.

Le même responsable a rappelé par ailleurs qu’un projet de réalisation de 15 laboratoires de recherche, pédagogique et scientifique, sera lancé "bientôt".

L'université de Bouira s'est dotée d'une série d'équipements et autres matériels destinés aux laboratoires et aux différents instituts afin de développer davantage les travaux de recherche scientifique au sein de l'université, rappelle-t-on.

D'autres équipements permettant de lancer l'enseignement et les travaux pédagogiques, à distance, grâce à ces moyens technologiques modernes, ont été aussi acquis par l'université.