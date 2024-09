Les enfants de moins de deux ans ne doivent pas être exposés aux écrans, ont exhorté les autorités suédoises lundi, à l'occasion de la publication de nouvelles recommandations sur le temps d'écran des enfants.

"Les enfants de moins de deux ans doivent être maintenus à distance de tous les écrans", a indiqué l'Agence de santé publique dans un communiqué.

Entre deux et cinq ans, le temps d'écran doit être limité à une heure par jour et pour les enfants de six à 12 ans il doit être d'au plus une heure à deux heures. Les adolescents de 13 à 18 ans devraient passer au plus deux à trois heures quotidiennement sur un écran", selon l'agence.

"Pendant trop longtemps, les smartphones et autres écrans ont pu entrer dans tous les aspects de la vie de nos enfants", a déclaré Jakob Forssmed, ministre de la Santé publique, à la presse.

Les adolescents de 13 à 16 ans passent en moyenne six heures et demie par jour devant un écran, en dehors du temps scolaire, a-t-il relevé.

Cela laisse "peu de temps pour les activités en groupe, l'activité physique et un sommeil adéquat", a ajouté le ministre qui a déploré une "crise du sommeil" en Suède, notant que plus de la moitié des lycéens de 15/16 ans ne dormaient pas suffisamment.

L'agence de santé publique recommande également d'exclure les écrans avant le coucher et de laisser les tablettes et smartphones hors de la chambre de l'enfant pendant la nuit.

Elle cite des études montrant qu'un excès de temps passé devant les écrans peut nuire au sommeil, entraîner des symptômes dépressifs et une perte de considération du corps.

Le gouvernement suédois a récemment indiqué qu'il envisageait d'interdire les smartphones à l'école primaire.