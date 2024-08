Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé mercredi soir toutes les parties libyennes à s'engager "pleinement" et de "bonne foi" pour faire progresser le processus politique, en s'abstenant de toute action unilatérale susceptible d'accroître les tensions, de saper la confiance et d'élargir les divisions et les discordes institutionnelles dans ce pays.

Dans un communiqué adopté à l'unanimité, à l'initiative de l'Algérie dans le cadre du Groupe A3+ et du Royaume-Uni, les membres du Conseil ont exprimé "leur inquiétude face aux récents développements et tensions en Libye" et "ont appelé les acteurs et institutions libyens à s'abstenir de toute action unilatérale susceptible d'accroître les tensions, de saper la confiance et d'élargir les divisions et les discordes institutionnelles parmi les Libyens".

Les membres du Conseil de sécurité ont également "exhorté tous les dirigeants politiques, économiques et sécuritaires libyens ainsi que les institutions à désamorcer les tensions, à s'abstenir de recourir à la force ou de menacer de l'utiliser, ou de prendre des mesures économiques visant à exercer une pression, et à parvenir à une solution consensuelle à la crise actuelle concernant la Banque centrale".

Ils ont, en outre appelé les parties libyennes à "éviter toute action militaire susceptible de compromettre la stabilité fragile de la Libye et la sécurité des civils, ainsi que l'accord de cessez-le-feu de 2020", en soulignant l'importance de la reddition de compte.

Les membres du Conseil de sécurité ont rappelé à tous les dirigeants et institutions politiques leurs engagements et obligations conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2702 (2023), en s'appuyant sur l'Accord politique libyen et la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen (FDPL), et sur les lois électorales actualisées.

Ils ont également appelé toutes les parties libyennes "à s'engager pleinement, de bonne foi et sans conditions préalables, et à faire les compromis nécessaires pour faire progresser le processus politique dirigé et détenu par les Libyens, facilité par les Nations Unies, conformément à la résolution 2702 (2023) du Conseil de sécurité".

Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur plein soutien à la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) pour qu'elle continue de remplir son mandat, y compris le travail en cours pour désamorcer les tensions, préserver la stabilité et renforcer la confiance entre les principaux acteurs.

Les membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité pour le Secrétaire général de nommer un nouveau Représentant spécial pour la Libye dès que possible et ont réitéré leur soutien à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye.