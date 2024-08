Le président du Front du militantisme national (FMN) Abdallah Haddad a soutenu depuis

la wilaya de Mascara que le programme électoral du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, accordait une importance "capitale" aux jeunes.

Animant mardi soir un meeting populaire au complexe sportif de proximité de la commune d'El-Hcham, dans le cadre de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre, M. Haddad a estimé que le programme électoral du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, accordait une "importance capitale aux jeunes en s'engageant, en cas de réélection pour un second mandat, à élargir la participation politique des jeunes au sein des Assemblées élues et à octroyer à cette catégorie des facilitations pour la création de startups".

L'intervenant a ajouté que le candidat M. Abdelmadjid Tebboune poursuivra, en cas de réélection, son action visant le développement de l'économie nationale et la création de postes d'emploi en faveur des jeunes ainsi que son engagement à augmenter les salaires des travailleurs.

M. Haddad a, à cette occasion, rappelé les réalisations de M. Abdelmadjid Tebboune, lors de son premier mandat présidentiel, dans le domaine diplomatique, à travers la défense permanente par l'Algérie des questions palestinienne et sahraouie, et la forte présence dans les fora internationaux. Il a enfin appelé à un vote massif en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, "afin de construire une Algérie nouvelle, forte et forçant le respect parmi les nations".

L'appel à voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune vise à parachever le processus de construction et de stabilité (Hidaoui)

Mustapha Hidaoui, cadre à la direction nationale de la campagne électorale du candidat indépendant à la prochaine présidentielle, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré mercredi à Skikda, son appel aux citoyens à voter en force en faveur de M. Abdelmadjid Tebboune afin de "parachever le processus de construction et de stabilité".

Animant un meeting au Palais de la culture Malek-Chebel au 14e jour de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre, M. Hidaoui a assuré que "le vote pour le candidat

indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, permettra la poursuite de la construction engagée dans divers domaines et la consécration de la stabilité dont jouit le pays".Il a ajouté que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "est venu avec un programme électoral qui réalise davantage de changement, opère le redressement et contribue à édifier un système économique solide".

M. Hidaoui a mis également en exergue "l'importance accordée par le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, durant son premier mandat à la catégorie des jeunes, en les associant à la sphère politique et à la prise de décision", invitant les citoyens, notamment les jeunes, à voter avec force en faveur de ce candidat.

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune s'engage à poursuivre l'édification d'une économie nationale forte (Merad)

M. Brahim Merad, directeur de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi depuis Tamanrasset, l'engagement de M. Abdelmadjid Tebboune de poursuivre l'édification d'une économie nationale forte et l'exploitation optimale des ressources naturelles.

Lors d'une rencontre de proximité animée au chef-lieu de wilaya, au titre de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, M. Merad a précisé que "M. Abdelmadjid Tebboune s'emploiera, s'il est réélu par le peuple pour un deuxième mandat, à poursuivre l'édification d'une économie forte et l'exploitation optimale des ressources naturelles dont regorge le pays à l'instar de la région de l'Ahaggar".

M. Merad a souligné que l'avenir de la wilaya de Tamanrasset était dans le développement et la valorisation des différentes ressources minières, outre "l'aménagement du territoire et le développement des infrastructures, notamment le réseau ferroviaire à travers le pays".

A ce propos, M. Merad a fait état de la poursuite des travaux de réalisation du projet de la ligne ferroviaire vers Tamanrasset, mettant en avant l'importance de ce projet qui "est parmi les principaux engagements du candidat, M. Abdelmadjid Tebboune". La relance d'une nouvelle dynamique de développement à Tamanrasset figure parmi les principales priorités de son candidat, s'il est réélu pour un deuxième mandat, selon l'intervenant, ajoutant que la wilaya bénéficiera d'un programme complémentaire, à l'instar des wilayas de Djelfa, Khenchela, Tindouf et Tizi-Ouzou.

Au terme de son allocution, M. Merad a appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain, afin de voter pour le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de parachever le processus de développement et d'édification de l'Algérie nouvelle.

Le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune au cœur d'un meeting pour jeunes à Alger

La coordination de la direction de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune à Alger a organisé, mardi, un meeting en faveur des jeunes afin d'expliquer le programme du candidat indépendant, dans le cadre de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre prochain. Organisé au siège de la coordination de wilaya de la direction de la campagne à Ben Aknoun (Alger), ce meeting a vu l'organisation d'ateliers interactifs et thématiques pour expliquer le programme de M. Abdelmadjid Tebboune, en abordant plusieurs axes relatifs, entre autres, au caractère social de l'Etat, au développement économique, à la transition numérique et technologique, ainsi qu'au rôle de la jeunesse et de la société civile, outre l'amélioration des conditions de vie et de l'environnement, les moyens de lutter contre le chômage et le soutien aux start-up.

A ce propos, les intervenants ont souligné que le programme électoral du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, accordait un intérêt particulier à la jeunesse en leur permettant de mettre en avant leurs capacités et de concrétiser leurs idées et projets, "preuve en est" la création du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et de l'Observatoire national de la société civile (ONSC).

M. Abdelmadjid Tebboune "a donné aux jeunes l'opportunité de participer à la vie politique tout en leur ouvrant les canaux de communication avec les responsables", ont ils ajouté, appelant à une forte participation et à voter pour le candidat indépendant.

M. Aouchiche appelle à une forte participation à la prochaine Présidentielle pour la consolidation du front intérieur

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Youcef Aouchiche, a appelé, mercredi à Alger, à une forte participation à cette échéance afin de consolider le front intérieur et de faire, ainsi, face à toute tentative visant la déstabilisation le pays.

Invité du forum El Moudjahid, au 14e jour de la campagne électorale de la présidentielle, M. Aouchiche a indiqué que la participation du FFS à cet important rendez-vous visait à "consolider les institutions de la République et à contrecarrer toute tentative ciblant la souveraineté, l'unité et la stabilité du pays", estimant que "le seul moyen de contrer ces dangers est de construire, avec la contribution de tout un chacun, un front intérieur solide à travers notamment une forte participation à la prochaine Présidentielle".

M. Aouchiche a également souligné qu'il tendait "à asseoir les bases d'une économie nationale diversifiée à même de créer la richesse", ce qui mettra l'Algérie, a-t-il dit "à l'abri des chocs extérieurs et de la dépendance aux hydrocarbures qui doivent être, plutôt, un appui pour l'économie".

Il a, en outre, fait savoir que son programme électoral proposait la mise en place "de pôles économiques locaux en fonction des spécificités de chaque région en vue d'une économie décentralisée et équilibrée". Le programme du candidat du FFS prévoit aussi "l'encouragement de la compétitivité et de l'initiative locale pour l'investissement et la résorption du chômage". Il s'est également engagé à "opérer des réformes dans le secteur de la Justice et à consacrer l'Etat de Droit", outre le renforcement des prérogatives du pouvoir législatif.

M. Aouchiche a, par la même, formulé une série de propositions dans son programme électoral, notamment sur le plan social, citant particulièrement, "la préservation du pouvoir d'achat du citoyen", à travers "l'augmentation du salaire national minimum garanti (SNMG) à 40.000 DA, la suspension de l'impôt sur le revenu global (IRG) sur les salaires inférieurs à 50.000DA, l'augmentation des allocations familiales et la création de nouvelles allocations".

Le programme prévoit également, selon M. Aouchiche, de "réformer le système fiscal et d'éliminer le marché informel des devises, tout en conférant davantage de transparence au recouvrement des impôts, ce qui est à même de générer de nouvelles sources de financement pour soutenir les franges vulnérables de la société".

Exhortant à "ne pas céder aux discours défaitistes", le même candidat à la Présidentielle a incité les citoyens à adhérer au processus électoral et à se rendre massivement aux urnes.

S'agissant de la politique étrangère, M. Aouchiche s'est engagé à poursuivre le soutien aux causes palestinienne et sahraouie en cas de son élection à la magistrature suprême.