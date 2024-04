Le constructeur automobile américain General Motors a relevé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, profitant, au premier trimestre, d'une bonne situation en Amérique du Nord qui a compensé une contreperformance en Chine.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars (+7,6%) et un bénéfice net de 2,98 milliards de dollars (+24,4%).

C'est mieux que les prévisions des analystes qui tablaient respectivement sur 41,10 milliards et 2,39 milliards. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - donnée privilégiée par les marchés -, le bénéfice ressort à 2,62 dollars.

Le consensus des analystes prévoyait 2,13 dollars.

Le groupe a notamment constaté la persistance d'une forte demande aux Etats-Unis pour les pick-up et les SUV.

"Au niveau mondial, nos équipes saisissent toutes les opportunités en se concentrant sur la rentabilité pour s'appuyer sur notre solide début de 2024", a commenté la directrice générale, Mary Barra, dans une lettre adressée aux actionnaires.

"C'est la raison pour laquelle nous relevons nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a-t-elle précisé.

Ainsi, le bénéfice net est désormais attendu dans une fourchette de 10,1 à 11,5 milliards (contre 9,8-11,2 milliards anticipés auparavant) et, rapporté par action et à données comparables, il devrait se situer entre 9 et 10 dollars (contre 8,50 à 9,50 dollars). "Le trimestre a été très solide. Nous avons renforcé tous nos piliers stratégiques et nous avons augmenté nos parts de marché aux Etats-Unis, en particulier dans les pick-up de grande taille", a indiqué à des journalistes Paul Jacobson, directeur financier du groupe.

Il a néanmoins noté des "défis de production au niveau international", qui ne devraient selon lui pas avoir "d'impact important" sur l'activité future.