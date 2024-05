Le Honduras a présenté vendredi plus de 12.000 armes, dont des fusils d’assaut et des explosifs, saisies lors des opérations de police menées dans le cadre de l’état d’exception en vigueur dans le pays depuis décembre 2022. Depuis cette date, «12.183 armes à feu de différents calibres ont été saisies», a annoncé le ministre de la Sécurité, Gustavo Sanchez, en présentant l’arsenal à la presse.

Les armes comprennent des lance-grenades, des fusils d’assaut AK-47, des fusils semi-automatiques AR-15, des carabines de chasse, des pistolets de différents calibres et des explosifs. Ces armes «ont été retirées de la circulation» dans un pays où la criminalité est «si complexe que nous avons un ancien président (Juan Orlando Hernandez) qui attend une condamnation à perpétuité aux Etats-Unis», a ajouté M. Sanchez.

M. Hernandez, qui a gouverné le Honduras entre 2014 et 2022, a été reconnu coupable le 8 mars d’association de malfaiteurs en vue de trafic de drogues et de trafic d’armes par un jury fédéral à New York. Il encourt la prison à vie après un procès historique devant la justice américaine. Le jugement est attendu le 26 juin. M. Sanchez a précisé qu’un grand nombre des armes saisies sont des vestiges des guerres civiles en Amérique centrale dans les années 1980.

La présidente du Honduras, Xiomara Castro, a décrété l’état d’exception début décembre 2022 pour lutter contre la criminalité. Elle était sous pression, beaucoup de citoyens lui demandant de suivre l’exemple du Salvador voisin où le président Nayib Bukele a imposé un état d’urgence qui a abouti à l’arrestation de 75% des membres présumés de gangs, selon le gouvernement. La police du Honduras a récemment annoncé que l’état d’exception avait permis «l’arrestation de plus de 600 membres de structures criminelles».