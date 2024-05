Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a condamné vendredi, l'attaque par des colons sionistes extrémistes contre deux convois humanitaires jordaniens transportant de l'aide au profit des palestiniens dans la Bande de Ghaza.

"Il est regrettable que des gens qui ne manquent de rien empêchent la nourriture d’atteindre ceux qui en ont besoin", a déclaré M. Borrell, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa, appelant "à garantir un accès sûr à l’aide humanitaire".

Composée notamment de nourriture, l'aide humanitaire jordanienne attaquée il y a deux jours, selon Wafa, se dirigeait vers la bande de Ghaza, via les passages de Karem Salem, et Beit Hanoun. Fin avril dernier, l'UE avait "fermement condamné" la violence des colons dans les territoires palestiniens occupés, et souligné que les auteurs de ces actes extrémistes "doivent être tenus responsables". L'ONU a enregistré plus de 700 attaques menées par des colons extrémistes sionistes entre le 7 octobre 2023 et le 3 avril 2024, dont près de la moitie en présence de soldats en uniforme.

Depuis le 7 octobre 2023, marquant le début du génocide sioniste en cours à Ghaza, les attaques ont entraîné le déplacement de plus de 1.200 personnes, dont 600 enfants, qui vivaient dans des communautés rurales d'éleveurs, selon Human Rights Watch (HRW).

Une offensive terrestre des forces sionistes sur Rafah "pourrait conduire à un bain de sang" (chef de l'OMS)

Une offensive terrestre de l'armée d'occupation sioniste sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza, "pourrait conduire à un bain de sang", a mis en garde le chef de l'Organisation mondiale de la santé, vendredi sur le réseau social X.

"L'OMS est profondément préoccupée par le fait qu'une opération militaire à grande échelle à Rafah, Ghaza, pourrait conduire à un bain de sang et affaiblir davantage un système de santé déjà à genoux", écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus, à propos de la ville où sont massés 1,2 million de Palestiniens venus y chercher refuge.

Pour l'heure, l'armée d'occupation sioniste continue de bombarder la ville. Outre le coût en vies humaines, une offensive serait "un coup dur pour les opérations humanitaires dans l'ensemble de la bande de Ghaza" car Rafah "est au coeur des opérations humanitaires", a averti vendredi le porte-parole du Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), Jens Laerke, à Genève.

Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une guerre dévastatrice dans la bande de Ghaza qui a fait des dizaines de milliers de martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures.

L'occupation a également imposé un blocus paralysant sur la bande de Ghaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Ghaza, au bord de la famine.

La guerre génocidaire qui en est à son 210e jour, a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Ghaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.

Agression sioniste contre Ghaza: la famine menace toujours, selon l'OMS

La famine menace toujours les populations de la bande de Ghaza, assiégée et dévastée par la guerre génocidaire sioniste en cours, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Intervenant lors d'un point de presse à Genève par vidéo-conférence, Rik Peeperkorn, le représentant de l'OMS dans les territoires palestiniens a déclaré que "la menace de famine n’a absolument pas disparu (à Ghaza)".

Peeperkorn a souligné en outre que "la production alimentaire locale dans la bande de Ghaza densément peuplée – comme les fruits, les légumes et le poisson – avait été détruite par la guerre".

