Le ministère palestinien de la Santé a annoncé jeudi que le bilan des martyrs parmi le personnel médical de la bande de Ghaza était passé à 496 depuis le 7 octobre, date marquant le début de la guerre génocidaire sioniste dans l’enclave palestinienne.

Le ministère a déclaré, dans un communiqué, que «le meurtre de Adnan Al-Barsh dans une prison de l’occupation (sioniste) porte à 496 le nombre de martyrs parmi le personnel médical à Ghaza, depuis le 7 octobre».

Le département a souligné que «le meurtre du docteur Al-Barsh (commis par l’occupant) ne sera pas le dernier crime, compte tenu du secret total entourant la détention des Palestiniens, en particulier ceux arrêtés dans la bande de Ghaza». Le ministère a appelé «la communauté internationale et les organisations de santé et de défense des droits de l’homme à intervenir afin de protéger les prisonniers contre la torture, le terrorisme et les meurtres».

Plus tôt jeudi, le Club des prisonniers palestiniens a déclaré, dans un communiqué, que «deux citoyens de Ghaza ont été tués dans les prisons sionistes».

Il a rapporté que «les deux martyrs sont le docteur Adnan Ahmed Atiya Al-Bursh (50 ans) de Jabalia (nord de Ghaza) et Ismail Abdel-Bari Rajab Khader (33 ans)».

Le Club a expliqué qu’Al-Barash, consultant et chef du service d’orthopédie à l’hôpital Al-Shifa à Ghaza, a été arrêté en décembre 2023, alors qu’il se trouvait à l’hôpital Al-Awda (nord) aux côtés d’un groupe de médecins.

L’association palestinienne a précisé qu’»Al-Barsh a été tué dans une prison le 19 avril et son corps est toujours séquestré».

Selon les autorités palestiniennes, en six mois, l’armée sioniste a arrêté des milliers de Palestiniens, dont des femmes, des enfants et des agents de santé et de la défense civile. Un petit nombre d’entre eux ont ensuite été relâchés, tandis que le sort des autres reste inconnu.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza qui a fait des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, pour la plupart des enfants et des femmes.

Ghaza : l’OMS met en garde contre des problèmes de santé liés à la hausse des températures

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti jeudi que les températures élevées dans la bande de Ghaza, dévastée par l’agression génocidaire sioniste, pourraient devenir source de problème de santé majeur pendant une longue période.

La porte-parole de l’organisation, Margaret Harris citée par des médias, a souligné qu’»à Ghaza, environ deux millions de personnes vivent sous des tentes en plastique qui n’offrent que peu de protection contre la chaleur». «Si vous avez des problèmes cardiaques et que vous êtes exposé à une chaleur extrême, votre risque de crise cardiaque augmente», a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué que les conditions à Ghaza affaiblissent l’immunité du corps en raison du temps chaud, mettant en garde contre «la propagation et l’exacerbation des maladies infectieuses». La responsable de l’ONU a évoqué «le manque d’eau potable et la consommation par habitant de moins de 2 litres par jour». Elle a souligné que 712.000 cas d’infection des voies respiratoires supérieures, 380.000 cas de diarrhée et 87.000 cas de gale ont été suivis depuis octobre.

La responsable onusienne a souligné que «le système de santé à Ghaza s’est complètement effondré. 11 hôpitaux sur 36 fournissent des services partiels et 25 ne fonctionnent pas du tout». Depuis le 7 octobre, l’entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre la bande de Ghaza, faisant des dizaines de milliers de martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et causant une catastrophe humanitaire et des destructions massives d’infrastructures.