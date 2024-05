Le cycliste Sahiri Ayoub du club NRB Dely-Brahim a remporté le contre-la-montre de la première étape de la 28 édition du grand prix de la ville d’Oran de cyclisme, entamé jeudi après-midi

au niveau du boulevard périphérique entre la commune d’El Kerma et la localité de Kristel.

Sahiri a bouclé les 20,6 kilomètres du parcours en 34 min 07s 41c, suivi de Nehari Mohamed Amine du club Amel El Malah d'Ain Témouchent avec un chrono de 34 min 29 s 61c et Essemiani Nasrallah de NRB Dely-Brahim qui a complété le podium en 34 min 52 s 17c.

Chez les juniors qui ont parcouru la même distance, la première place est revenue à Hamzioui Salah du MC Alger (36 min 26s 89 c), suivi de Djettou Yasser (fédération) en 36 min 39s 15C et Hamzaoui Med Amine du club de Birtouta avec 37 m 35s 16c.

La seconde étape se déroulera vendredi sur une distance de 93 km au centre ville d’Oran, sur un circuit fermé de 6,2 km en quinze tours, aussi bien pour les juniors que pour les seniors, dont le départ et l'arrivée auront lieu au Centre des Conventions d’Oran "Mohamed Benahmed" (CCO) à Haï Akid Lotif.

Cette 28e édition sera clôturée, samedi, avec le déroulement de la troisième étape, avec une course de 112 km sur un circuit fermé de 28 km en quatre tours dans la commune de Bousfer. Cette compétition de trois jours, organisée par la ligue oranaise de cyclisme en collaboration avec la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) et la direction de la Jeunesse et des sports d’Oran, regroupe 98 cyclistes (36 juniors et 62 seniors) représentant 15 clubs du pays.

Tour international du Bénin (4e étape): Victoire de l'Algérien Yacine Hamza

L'Algérien Yacine Hamza a remporté la quatrième étape du Tour cycliste international du Bénin, courue vendredi entre Ouinhi et Porto Novo sur une distance de 97 km.

Yacine Hamza, qui a signé une troisième victoire algérienne sur le Tour, a devancé l'Allemand Leslie Leander (Team Bike AID) et le Marocain Achraf Eddoghmy. Au classement général, l'Erythréen Habteab Yoel (Team Bike Aid) a conservé la maillot jaune de leader à l'issue de cette étape qui a regroupé 61 coureurs.

La cinquième et dernière étape de cette 19e édition du Tour du Bénin, prévue samedi, se disputera entre Agbangnizoun et Cotonou sur une distance de 154.28 km. La sélection algérienne de cyclisme prend part à cette compétition avec six coureurs : Azzedine Lagab, Zaki Boudar, Abdallah Oussama Mimouni, Hamza Amari, Yacine Hamza et Islem Mansouri, sous la conduite de l'entraîneur national, Khalil Tamarent.

Outre l'Algérie et le Bénin (pays hôte), ce tour enregistre la présence du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Maurice, du Mali, du Maroc, du Nigéria, du Sierra Leone, du Togo et de quelques clubs à l'image de la Team Bike et la Team Born'Heure et Cycling Guam.

Le Tour international du Benin 2024 est disputé en cinq (05) étapes avant d'être clôturé par le Grand prix de Cotonou.