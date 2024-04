L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a indiqué, jeudi, dans un communiqué, que le dernier délai pour la délivrance des visas aux hadjis est fixé pour le 29 avril, soulignant l’impératif de parachever les formalités règlementaires et sanitaires avant cette date.

L’ONPO «informe les hadjis que le dernier délai pour la délivrance des visas est fixé au lundi 29 avril 2024, correspondant au 20 chawal 1445 de l’hégire, selon le document des préparatifs préliminaires émis par le ministère saoudien du Hadj et de la Omra», insistant sur la nécessité d’»accomplir toutes les formalités règlementaire et sanitaire avant cette date».

Par ailleurs, l’ONPO a appelé les hadjis «à l’impérative participation aux sessions de formation organisées par les directions des Affaires religieuses et des Wakfs, en coordination avec la direction de l’information et de la documentation de l’ONPO, à travers les centres de formation dans les différentes wilayas du pays». Il a souligné, à cet égard, que les encadrants veillent à «dispenser une formation théorique et à animer des ateliers pratiques sur l’accomplissement des rites du Hadj, en utilisant des moyens explicatifs et des maquettes, en sus des orientations sanitaires et préventives prodiguées par des médecins et des éléments de la Protection civile». Les hadjis peuvent également «consulter la page de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de leur wilaya» pour obtenir d’amples explications, conclut le communiqué.