Le premier cycle du programme de formation des présidents des Assemblées populaires communales (APC) sur la politique d’action sociale organisée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a pris fin jeudi à Alger.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, accompagnée du Secrétaire général de la wilaya d’Alger, Harizi Salim, en présence de la présidente de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Nadjiba Djilani, et du Directeur général des collectivités locales au ministère de l’Intérieur, Youcef Romane, a présidé la cérémonie de clôture de la première session de ce programme de formation qui a débuté le 21 avril dernier.

A cette occasion, Mme Krikou a évoqué le programme du secteur de la solidarité nationale visant à accompagner et prendre en charge les catégories vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées, les personnes aux besoins spécifiques, la femme rurale productrice et les femmes au foyer, tout en veillant à l’intégration socioéconomique de ces catégories.

Ainsi, la ministre a souligné l’importance de ces sessions de formations visant à introduire la politique de l’action sociale, notamment en passant en revue les mesures prises par le secteur de la solidarité nationale en matière d’accompagnement de la femmes productrice et les mécanismes pour l’encourager à s’engager dans la production nationale, outre la prise en charge des personnes à besoins spécifiques dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement spécialisé, en sus des programmes pour les personnes âgées et les mesures de protection et de promotion de l’enfance. Le programme de ces formations comprend également le rôle et les missions des cellules de proximité de solidarité du secteur et leurs champs d’intervention au niveau local, en plus de la présentation des différentes aides sociales et des mesures prises, dont l’allocation forfaitaire de solidarité.

Pour sa part, le Secrétaire général de la wilaya d’Alger a mis en avant l’importance de ce programme de formation organisé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en coordination avec plusieurs secteurs ministériels.