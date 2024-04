Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a annoncé, mardi à Constantine, que des études seront entamées à partir du mois de mai prochain pour développer la plateforme numérique dédiée aux investisseurs dans l’industrie pharmaceutique «afin de leur permettre de traiter directement et à distance avec l’administration».

Le ministre a précisé, dans une déclaration aux médias dans les locaux de l’annexe régionale de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) «Pr Yahia-Guidoum», dans la circonscription administrative d’Ali Mendjeli, que le développement de cette plateforme «s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à généraliser la numérisation à toutes les activités du secteur, ce qui permettra aux investisseurs de s’y inscrire à distance, de faciliter leurs démarches administratives et de leur épargner les déplacements vers les administrations».

Il a souligné, à ce propos, que cette stratégie «procède de la volonté de faciliter la création d’entreprises et les investissements dans le domaine de la fabrication de médicaments». Après avoir affirmé que l’ANPP n’était plus en mesure de donner suite à toutes les demandes déposées par les investisseurs dans l’industrie pharmaceutique, M. Aoun a rappelé que la première annexe régionale de cette agence est entrée en service en 2023 dans la wilaya d’Oran où elle couvre les besoins des investisseurs dans 20 wilayas de l’ouest et du sud-ouest du pays.

Il a ajouté que l’entrée en service effective de l’annexe de Constantine, permettra de suivre les demandes des investisseurs dans l’est du pays et d’améliorer les services en terme d’enregistrement des matières pharmaceutiques, d’agrément des équipements médicaux, du contrôle de la qualité, de l’expertise des produits pharmaceutiques et d’exécution des tâches d’audit et d’inspection de terrain dans les entreprises pharmaceutiques privées, et autres.

Le ministre a salué, à cette occasion, les efforts déployés par les autorités de la wilaya de Constantine, avec à leur tête le wali, Abdelkhalek Sayouda, pour les décisions prises afin d’augmenter le rythme de réalisation de cette annexe régionale qui couvre 16 wilayas de l’est algérien et compte 47 unités de production spécialisées dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales.

Dans un autre contexte, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a souligné la nécessité de «réduire le délai d’enregistrement des médicaments au niveau de l’ANPP «, notant, dans le même contexte, que le dépassement des délais légalement impartis dans ce cadre, pourrait contraindre les investisseurs à attendre durant six ou sept mois.

Il a également insisté sur «la nécessité d’entretenir les équipements de l’agence et d’en assurer une maintenance périodique, de sorte à garantir la qualité des médicaments fabriqués localement, avant de noter que l’entrée en service de telles structures, édifiante quant à la qualité de la médecine locale, est de nature à assurer l’indépendance sanitaire du pays».

Soulignant que la wilaya de Constantine est un «pôle pharmaceutique par excellence «, M. Aoun a indiqué qu’un « important projet d’investissement sera prévu dans cette wilaya qu’il a qualifiée d’ « éminemment économique «. S’agissant de la production en Algérie de médicaments anti-cancer, le ministre a indiqué que 2024 sera «celle de la production de médicaments contre les maladies du sang et du cancer «, notant, au passage, que 7 usines opérant dans ce domaine sont entrées en phase de production, tandis que 3 autres usines entreront en production «avant la fin du premier semestre de cette année». Par ailleurs, lors de l’inspection de l’Entreprise nationale des matériels de travaux publics, dans la commune d’Ain Smara, le ministre a insisté sur la nécessité de fournir des pièces de rechange pour les engins de travaux publics et appelé au développement d’une plateforme numérique pour le service après-vente afin d’assurer un suivi efficace des produits et des pièces fabriqués par cette entreprise. M. Aoun a donné, dans ce contexte, des instructions strictes au sujet du lancement de la production des wagons afin d’assurer la réalisation des projets stratégiques décidés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre poursuivra sa visite par l’inspection d’une unité industrielle pharmaceutique, dans la zone industrielle de Constantine, l’inauguration d’une entreprise de production de pièces automobiles réalisée dans le cadre d’un partenariat algéro-turc, dans la commune d’Ibn Badis, et d’une entreprise de production de batteries dans cette même commune.