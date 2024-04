Les marchés occidentaux ont paradé, mardi, s'éloignant des tensions sur les taux et la géopolitique de la semaine passée, grâce à des indicateurs bien reçus et des résultats d'entreprises globalement de bonne facture.

En Europe, Londres (+0,26%) a battu en début de séance son record absolu de points qui tenait depuis plus d'un an et a terminé au plus haut en clôture pour le deuxième jour consécutif.

Paris a gagné 0,81%, Francfort 1,55%, sa deuxième meilleure séance de 2024, et Milan 1,90%. Les indices ont été notamment portés par le plus haut niveau en onze mois dans la zone euro atteint par l'indicateur PMI Flash, qui mesure l'activité économique en avril. Les cours du pétrole ont opéré un rebond technique mardi, après que le WTI américain a approché le seuil de 80 dollars, aidé également par un indicateur américain d'activité jugé décevant.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a gagné 1,63%, pour clôturer à 88,42 dollars.

Quant au West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance, il a pris 1,78%, à 83,36 dollars.

L'euro était en hausse de 0,45% à 1,0703 dollar.

Le bitcoin était quasiment stable (-0,03%) à 66.329,56 dollars.

Nette baisse des rachats d'actions au niveau mondial en 2023

Les principales entreprises cotées en Bourse dans le monde ont racheté pour 1.112,1 milliards de dollars de leurs propres actions en 2023, en baisse de 14% par rapport à 2022, année record, selon le baromètre Janus Henderson publié mercredi.

"Cette baisse part d'une base très élevée et laisse le total annuel bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémie", relativise toutefois le gestionnaire d'actifs dans un communiqué, notant par ailleurs que les rachats d'actions ont légèrement augmenté Europe, sans retrouver leur record de 2021.

Janus Henderson a regardé les 1.200 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière.

Les entreprises américaines, les plus friandes de la pratique dans le monde (près de 70% en 2023 à 773,1 milliards de dollars), ont baissé leur rachats d'actions de 17% sur un an, notamment en raison du secteur de la technologie: Microsoft et Meta ont réduit leurs rachats de près d'un tiers, et Apple d'un septième selon Janus Henderson. Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et la France sont les pays où les rachats d'actions ont été les plus importants.

"De nombreuses entreprises utilisent les rachats comme une soupape de sécurité, un moyen de restituer l'excédent de capital aux actionnaires sans fixer des attentes de dividendes qui pourraient ne pas être viables à long terme", explique Ben Lofthouse, responsable d'une équipe actions chez Janus Henderson.

Les Bourses chinoises poursuivent leur avancée à l'ouverture

Les Bourses chinoises ont ouvert en hausse mercredi, poursuivant leur progression depuis le début de la semaine, portées par Wall Street qui a salué les bons résultats financiers des géants technologiques américains. Dans les premiers échanges à Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,98% à 16.993,17 points. De son côté, l'indice composite de la Bourse de Shanghai avançait de 0,25% à 3.029,40 points, tandis que la place de Shenzhen était stable à 1.675,06 points.

La Bourse de Tokyo poursuit sa remontée, soutenue par Wall Street

La Bourse de Tokyo continuait mercredi matin de remonter la pente, aidée par les gains de la veille à Wall Street, surtout dans le secteur technologique, où l'action Tesla s'est envolée dans les échanges électroniques post-clôture.

Dans le vert depuis le début de la semaine, l'indice vedette Nikkei grimpait de 1,86% à 38.248,90 points vers 00H50 GMT, et l'indice élargi Topix prenait 1,08% à 2.694,98 points. La Bourse de New York a bien accueilli mardi plusieurs résultats d'entreprises américaines.

Le dollar restait très proche de la barre des 155 yens, perçue comme un seuil susceptible de déclencher une intervention du Japon sur le marché des changes pour soutenir sa monnaie.

Vers 00H50 GMT le dollar valait 154,77 yens, contre 154,83 dollars mardi à 21H00 GMT. Revenu à son plus haut niveau face au yen depuis 15 ans, l'euro se négociait pour 165,74 yens contre 165,79 yens la veille.

La monnaie européenne était stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0708 dollar contre 1,0701 dollar mardi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait à peine 0,1% à 83,44 dollars vers 00H40 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord grappillait 0,07% à 88,48 dollars.