Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a rencontré, mardi à Mascate (Sultanat d'Oman), les ministres omanais du Transport, de la communication et de la technologie de l'information, Saeed Bin Hamoud Al Mawali, et de l'Energie et des minéraux, Salim Bin Nasser Al Aufi, indique un communiqué de l'APN.

Lors de sa rencontre avec le ministre omanais du Transport, de la communication et de la technologie de l'information, M. Boughali a passé en revue "l'état et les perspectives des secteurs des Transports, de la communication et de la numérisation en Algérie", soulignant "l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à leur promotion et à leur développement".

Il a souhaité, dans ce sens, "davantage d'opportunités d'échange d'expertises et de mise à profit des expériences pionnières, à la faveur de programmes d'action communs". De son côté, M. Saeed Bin Hamoud Al Mawali, s'est félicité "des relations séculaires algéro-omanaises", saluant "le rôle pionnier de l'Algérie dans le soutien des causes justes, notamment dans le monde arabo-musulman".

Il a également passé en revue l'expérience omanaise dans le domaine des transports, de la communication et de la technologie de l'information, exprimant "sa volonté de tirer profit des expériences algériennes dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'espace".

Lors de sa rencontre avec le ministre omanais de l'Energie et des minéraux, M. Boughali a souligné "les grandes potentialités que recèlent les deux pays dans le domaine de l'énergie et des minéraux", lesquelles "permettent d'élargir les relations de coopération et de partenariat, notamment au regard de leur ambition commune de développer leurs économies respectives et diversifier leurs sources de richesse". A cet effet, le président de l'APN, a appelé "à l'établissement de partenariats effectifs et à l'échange d'investissements, au mieux des intérêts des deux peuples frères", exprimant "la disponibilité du Parlement algérien à accompagner et à soutenir cette orientation, à travers le renforcement des canaux de dialogue et d'action commune".

Pour sa part, M. Salim Bin Nasser Al Aufi a passé en revue l'expérience du Sultanat d'Oman dans "la prospection et l'exploitation des produits pétroliers et gaziers", citant "plusieurs domaines communs d'investissement dans les secteurs de l'énergie, des minéraux, des énergies renouvelables et de l'hydrogène", d'autant que l'Algérie compte parmi "les meilleurs destinations d'investissement dans le monde".

M. Boughali et la délégation l'accompagnant ont effectué, ensuite, une visite de courtoisie au Mufti général du Sultanat d'Oman, Ahmed Ben Hamad Ben Sliman Al Khalili, avant de rencontrer au siège de l'Ambassade d'Algérie, des représentants de la communauté nationale établie au Sultanat d'Oman, conclut le document.