La septième Journée Elite & Jeunes Talents Sportifs d'athlétisme se déroulera le 27 avril courant, au stade de Souk El Tenine à Bejaïa, a annoncé lundi la Fédération algérienne de la discipline (FAA).

Les six précédentes journées s'étaient déroulées au SATO du stade 5-Juillet et cette septième journée est donc la première à se dérouler hors de la wilaya d'Alger.

Trois parmi les six premières journées s'étaient déroulées en soirée, pendant le mois de Ramadan, et certains athlètes en avaient pleinement profité, soit en établissant de nouveaux records nationaux dans leurs spécialités respectives, ou alors en réalisant les minima de participation à certaines compétitions internationales à venir, particulièrement chez les jeunes.

Parmi ces compétitions, les Championnats arabes des moins de vingt ans (U23), prévus du 7 au 11 mai à El Ismaïlia (Egypte), et les Championnats du monde de la même catégorie d'âge, prévus du 26 au 31 août à Lima (Pérou).

Le dernier délai pour confirmer les engagements dans cette septième Journée Elite & Jeunes Talents Sportifs a été fixé au mercredi 24 avril courant, à 23h59, a-t-on encore appris de même source.

Plusieurs épreuves de course, de saut et de lancer sont inscrites au programme de cette compétition, ouverte aux catégorie U18, U20 et seniors, messieurs et dames.