La JSE Skikda a pris le meilleur sur l’OM Annaba sur le score de 26-23 (mi-temps 12-10), lundi à la salle omnisports du complexe sportif "Miloud Hadefi" d’Oran au titre de la 1ère journée du groupe A du tour principal de la 40e édition du Championnat d’Afrique masculin des vainqueurs de Coupes.

La première mi-temps fut très équilibrée, même si les Skikdis sont bien entrés dans le match en menant dès les premières minutes, mais sans pour autant prendre leur envol. Les Annabis, de leur côté, ont réussi à niveler la marque pour la première fois à la 12e minutes (4-4), puis prendre l’avantage, au fil du temps, avec parfois deux buts d’écart.

C’était sans compter sur la détermination des protégés de l’entraineur de la JSES, Arrouche, revenus en force dans les dernières minutes de cette période qu’ils ont terminée à leur faveur avec un but d’écart (12-11).

La JSES va conserver son avance en deuxième mi-temps, parvenant d’entrée à le porter à deux puis à trois buts, tout en poursuivant sur la même avance, profitant de l’excès de précipitation qui a marqué les poulains de Boudrali, notamment à l’approche de la fin de la partie, soldée par la victoire de la JSES sur le score de 26 à 22.

Ce succès permet aux Skikdis de rejoindre l’OMA à la deuxième place au classement du groupe, vu que les Annabis avaient commencé ce tour principal avec deux points au compteur, grâce à leur première place de leur poule acquise à l’issue du tour préliminaire.

Ce sont les Egyptiens d’Al-Ahly, vainqueurs lors du premier match de la poule contre le CRB Mila (40-19), qui mènent le bal dans ce groupe portant à quatre leur capital-point et validant déjà leur billet pour les demi-finales, en attendant d’être fixés sur l’autre demi-finaliste à l’issue des rencontres de la 2e journée, prévues mardi.

Au cours de cette 2e journée, Al Ahly affronte l’OM Annaba, alors que la JSE Skikda donne la réplique au CRB Mila, quatrième et dernier au classement du groupe avec zéro pointé.

Battu par l’ES Tunis, le HBC El Biar se complique la vie

Le HBC El Biar a raté l’aubaine de se qualifier aux demi-finales du Championnat d’Afrique masculin des clubs vainqueurs de coupe après sa défaite, lundi soir, face à l’ES Tunis 25 à 23 (mi-temps 13-12), lors du match jouée à la salle omnisports du complexe sportif Miloud Hadefi d’Oran, au titre de la 1re journée du groupe 8 du tour principal de l’épreuve.

Les joueurs du HBCE, qui ont abordé ce tour avec deux points au compteur grâce à leur première place de leur groupe lors de la phase préliminaire, ont bien commencé la première mi-temps, parvenant à prendre une avance de deux buts sur l’adversaire.

L’ES Tunis, soutenu par une quinzaine de supporters tunisois qui ont fait le déplacement à Oran donnant du piment à ce derby maghrébin, a réussi à égaliser pour la première fois à la 22e (9-9), avant de prendre les commandes du jeu à son profit pour terminer ce premier half à sa faveur sur le score de 13 à 12.

Le club algérois revient en force en seconde période pour remettre les pendules à l’heure à la 7e minute de cette mi-temps (16-16). Poursuivant dans leur lancée, les coéquipiers de l’excellent gardien de but Benmenni vont même prendre l’avantage avec deux buts d’écart, une avance qu’ils gardent jusqu’aux cinq dernières minutes de la partie qui ont vu les visiteurs renverser la vapeur pour finir par prendre les deux points de la victoire (25-23).

Ces deux précieuses unités permettent à l’EST de rejoindre le HBCE à la deuxième place, et poser un pied en demi-finales, vu que sa mission lors du dernier match de ce tour, prévu mardi, contre la JS Kinshasa, sévèrement battue dans l’autre match du groupe par le Zamalek d’Egypte (41-21), s’annonce une simple formalité.

Ce ne sera pas le cas pour le HBCE qui affrontera le leader de la poule, le Zamalek, déjà qualifié au dernier carré avec 4 points au compteur.

Victoire de l'ASV Blida devant Ports Authority (3-2)

Le club algérien de volley-ball d'ASV Blida s'est imposé devant la formation kenyane de Ports Authority (3-2 : 26-24, 17-25, 28-26, 17-25, 15-12), en match de classement (5e-8e places) du Championnat d'Afrique des clubs 2024 (messieurs), disputé lundi au Caire.

Les volleyeurs de Blida, qui avaient bouclé la phase de poules avec un bilan de quatre succès contre une défaite, ont été éliminés en quarts de finale par les tenants du trophée du Mouloudia Bou Salem de Tunisie (25-15, 25-23 et 25-16).

L'ASV Blida jouera sa prochaine rencontre de classement (5e-6e places), contre la Police VB du Rwanda. Le deuxième représentant algérien dans le tournoi le WA Tlemcen, vainqueur ce lundi devant la formation kenyane Equity (3-2 : 17-25, 25-17, 24-26, 25-23, 15-13), disputera pour sa part le match (9e-10e places) contre le FUS Rabat, également mardi (11h00).

Le Six du WAT, qui avait bouclé la phase de poules avec un bilan de deux succès, respectivement, devant Wolaitta SC d'Ethiopie et l'AS INJS de Côte d'Ivoire, contre deux défaites face aux Tunisiens du Mouloudia Bou Salem et les Libyens d'Al Nasr SC, avait été éliminé en huitièmes de finale face au club de Police VB du Rwanda (2-3 : 27-25, 28-30, 25-22, 19-25, 5-15).

Les demi-finales du tournoi mettent aux prises, ce mardi, Prisons du Kenya au Mouloudia de Bou Salem de Tunisie (tenant) et Al Ahly SC d'Egypte à Al Nasr SC de Libye. Lors de la dernière édition du Championnat d'Afrique des clubs de volley-ball, disputée en 2023 en Tunisie, le Mouloudia Bou Salem avait été sacré devant les Egyptiens du Zamalek SC, alors que l'équipe algérienne de la JSC Ouled Adouane s'était hissée à la troisième place du podium pour sa première participation.

Le WA Tlemcen bat Equity (3-2) et termine neuvième

