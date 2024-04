La rencontre entre l'USM Alger et l'équipe marocaine de l'RS Berkane, comptant pour la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) prévue initialement dimanche à 20h00 au stade du 5 juillet 1962 à Alger, n'a pas eu lieu, suite au refus des joueurs du club marocain d'entrer sur le terrain, malgré la présence des joueurs de l'USM Alger.

"Notre équipe s'est présentée sur le terrain à l’heure du match, mais l'adversaire a refusé de disputer la rencontre, en préférant rester dans les vestiaires. Même le trio arbitral composé du Mauritanien Abdelaziz Mohamed Bouh, assisté de Seydou Tiama (Burkina Faso) et Ahonto Koffi (Togo), a refusé de renter sur le terrain, ce qui est contraire à tous les règlements régissant les compétitions de football ainsi que les statuts de la Confédération africaine (CAF) et l'instance internationale (Fifa).", a déclaré à la presse Toufik Koreichi, directeur sportif de l'USMA.

"Au vu des règlements relatifs à la gestion des compétitions interclubs, l'USMA est qualifiée pour la finale sur tapis vert, en attendant que cette décision soit officialisée par l’instance de football africain dans les jours qui viennent. La Fédération algérienne de football doit prendre les mesures nécessaires. Ce n'est pas la première fois que la commission des compétitions interclubs de l'instance africaine est confrontée à une telle situation.

Elle a eu déjà, en effet, à gérer des cas similaires", a-t-il précisé. A cet égard, selon l'article 16 chapitre XI des règlements de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), "si une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match (...), refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin règlementaire de la rencontre sans l'autorisation de l'arbitre, elle ,sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition." Pourtant, toutes les conditions étaient réunies au Complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger pour disputer cette rencontre des demi-finales aller de la Coupe de la Confédération africaine dans les meilleures conditions, mais le club marocain a brillé par son absence, voulant coûte que coûte jouer avec les maillots floqués avec une carte du Maroc, englobant les territoires sahraouis occupés, ce qui va à l'opposé du droit international.

En agissant de la sorte, les Marocains ont bafoué toutes les règles du sport, qui interdisent tout message ou slogan à caractère politique ou religieux. Dans la loi 4 du football relative à l'équipement des joueurs, "l'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel.

Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber de slogans, messages ou images à caractère politique, religieux, personnel ou publicitaire sur leurs sous-vêtements autres que le logo du fabricant. En cas d’infraction, le joueur et/ou l’équipe sera sanctionné par l’organisateur de la compétition, par la fédération nationale ou par la Fédération internationale (FIFA)". Selon l'article 50 de la Charte olympique (alinéa 2), "aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique".

Les pratiques du Club RS Berkane, "une provocation et une violation des règles du jeu" (ONJSA)

Le président de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), Youcef Tazir, a estimé que la tentative du club du RS Berkane d'introduire des maillots floqués d'une carte politique incluant les territoires occupés de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) "se veut une provocation et une violation des règles du football".

Dans une déclaration à l'APS, M. Tazir a souligné que "le Club du RS Berkane a tenté d'exploiter cet évènement sportif à des fins politiques, en introduisant des maillots floqués d'une carte politique incluant les territoires sahraouis occupés, dans une démarche provocatrice, vu que la question du Sahara Occidentale est toujours inscrite à l'ONU en tant que question de décolonisation et les règlements sportifs à l'échelle continentale et internationale bannissent ce genre de comportements".

Et d'ajouter que "la pratique du club marocain adversaire de l'USMA d'Alger en demi-finale (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football, prévue dimanche soir au Stade olympique du 5 Juillet, n'est pas une tentative isolée, vu qu'elle a été précédée, auparavant, par d'autres violations par le régime du Makhzen qui avait utilisé plusieurs méthodes provocatrices ignobles lors des jeux méditerranéens (JM) organisés, l'été 2022, à Oran".

"Nous savons maintenant que le régime marocain cherche, en vain, à provoquer l'Algérie et son peuple.

Les choses sont tout à fait claires", a-t-il dit, affirmant que toutes les organisations internationales et régionales ne reconnaissent pas le droit du Maroc sur les territoires sahraouis, qui font aujourd'hui l'objet d'un processus de décolonisation au sein des Nations Unies.

Ainsi, les maillots du club marocain portent une carte qui n'est reconnue ni par les Nations Unies, ni par l'UA, ni par la Ligue arabe, ni par l'Organisation de la coopération islamique.

Par conséquent, les choses sont on ne peut plus claires". Le même intervenant s'est interrogé sur la partie ayant impliqué la CAF dans ce problème politique et l'adoption d'un uniforme non officiel pour le club marocain, ce qui constitue une violation flagrante des règles en vigueur dans le football continental et international.