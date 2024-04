Le match JS Bordj Menael - USM Annaba, prévu ce mardi (15h00) au stade Djilali Bounaâma de Boumerdès pour la mise à jour de la 21e journée de Ligue 2 algérienne de football (Groupe Centre Est), revêt une importance capitale pour les deux antagonistes, car si les "Coquelicots" (4e/32 pts) cherchent à monter sur le podium, les Tuniques Rouges (14e/23 pts) espèrent surtout se sortir de la zone de turbulences.

Le match sera officié par l'arbitre Sahouadj, qui sera assisté dans sa tâche par MM. Rezga et Haouche, au moment où le quatrième arbitre sera Mr Chihaoui. Les autres matchs s'étaient joués les 30 mars dernier et le 5 avril courant et avaient majoritairement tournée à l'avantage des clubs hôtes.

L'Olympique Akbou, en leader incontesté de ce groupe était le seul à avoir pu s'imposer en déplacement. C'était sur le score de deux buts à zéro chez le MO Constantine.

Joués le 30 mars :

MC El Eulma - CA Batna 0-0

IRB Ouargla - HB Chelghoum Laid 1-0

NRB Teleghma - O Magrane 4-1

AS Ain M'lila - IB Khemis El Khechna 3-0

USM El Harrach - AS Khroub 2-1

MSP Batna - E Sour Ghozlane 4-0

Joué le 5 avril :

MO Constantine - Olympique Akbou 0-2

Mardi, 23 avril (à 15h00) :

JS Bordj Menael - USM Annaba

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 58 23

2). MSP Batna 45 23

3). CA Batna 40 23

4). JS Bordj Ménael 32 22

--). IB Khemis Khechna 32 23

--). MO Constantine 32 23

--). NRB Teleghma 32 23

8). AS Khroub 30 23

9). IRB Ouargla 28 23

--). USM El Harrach 28 23

11). HB Chelghoum Laïd 24 23

--). O. Magrane 24 23

--). AS Aïn M'lila 24 23

14). USM Annaba 23 22

15). ES Ghozlane 22 23

16). MC El Eulma 16 23.