Assemblés formation de Djurdjura (JSK ) tiendra aujourd'hui son assemblée générale ordinaire (AGO) qui sera suivie le même jour par une assemblée extraordinaire (AGEX) au cours de laquelle l'actionnaire majoritaire du club de Ligue 1 algérienne de football Mobilis obilis

La formation de Djurdjura sera au rendez-vous avec un événement très attendu par ses supporters, et ce, avec le déroulement d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SSPA/JSK, au siège de l’actionnaire majoritaire de la société sportive, en l’occurrence ATM Mobilis aujourd'hui.

Après une saison ratée, puisque le club Kabyle a connu une instabilité sur le plan sportif avec des résultats négatifs (élimination des le premier tour de la coupe d’Algérie et actuellement classé au milieu du tableau avec 30 point avec deux match en moins face au rouge et Noir et l'étoile de Benaknoun à sept journées de la fin du championnat ligue une mobilis ), plus les multiples erreurs commises par les dirigeants soit sur le plan recrutement et gestion du club sur le plan sportif, la colère a pris de l’ampleur au sein des supporters qui ont réclamé un changement digne de ce nom au sein de leur club. Ce bilan jugé déjà négatif a poussé le propriétaire de la SSPA/JSK, Mobilis à provoquer cette AGEx dont l’ordre du jour est de discuter avec les autres actionnaires afin qu’ils cèdent leurs actions ainsi que l’installation d’une nouvelle direction, selon nos sources.

Qui sera le nouveau directeur sportif Hakim Medane ou Karim Doudane

Parmi les changements prévus par Mobilis, l’ancien manager général de l’équipe nationale d’Algérie et ancien membre du bureau fédéral, Hakim Medane ou mec manager Karim Doudanr sera officiellement installé comme nouveau directeur sportif. Il aura toutes les prérogatives nécessaires pour mener le département sportif de la JSK. En ce qui concerne le département administratif, selon toujours nos sources, un ancien haut cadre de l’état est pressenti pour succéder à l’actuel président du conseil d’administration, Achour Chelloul .

Un centre de formation pour bientôt

Selon toujours nos sources,le premier opérateur téléphonique mobile, Mobilis a officiellement dégagé une enveloppe pour la construction d’un centre de formation pour la JSK. D’ailleurs, un directeur de ce projet devrait être nommé aujourd'hui pour suivre ce projet qui lancé juste après la fin saison.

Y. F.