Une voie alternative temporaire, reliant la mechta El-Guitoune, à Ziama-Mansouriah (Jijel) à Taksert (Bejaïa), a été proposée pour contourner l’effondrement "presque total" qui s’était produit samedi sur la route nationale (RN) n 43 (Jijel -Bejaïa), endommageant, au passage 12 habitations, a fait savoir, dimanche le président de l’APC de Ziama Mansouriah.

M. Rachid Bouferoua a précisé, dans une déclaration à l’APS, qu’après le glissement de terrain qui avait provoqué l’effondrement d’un tronçon de plus de 100 m de la RN 43, près de la zone de Boulekhmaïs, il a été proposé, de concert avec les représentants de plusieurs secteurs, de réaliser, comme "solution d’urgence" une voie de contournement entre les localités d’El Guitoune (Jijel) et de Taksert (Bejaïa).

Le même édile a rappelé que la circulation est suspendue, depuis samedi soir, entre Jijel et Bejaïa sur ce tronçon de la corniche (RN 43), "dans l’attente des solutions qu’arrêtera la commission installée à cet effet", soulignant que 12 habitations ont également été endommagées par le glissement de terrain.

Les habitants des maisons en question, au nombre de 45, ont été pris en charge et relogés à titre provisoire dans l’auberge de jeunesse de Ziama Mansouriah et ce, "jusqu’aux résultats de l’expertise technique menée par l’organisme de contrôle technique", a-t-il affirmé.

Le directeur des Travaux publics de la wilaya de Jijel, Slimane Khelafa, a indiqué, pour sa part, qu’à la suite de l’effondrement de la route nationale n 43 sur une longueur de plus de 100 m, la circulation a été "déviée vers Béjaïa et Alger par la RN 77, via la commune de Texenna jusqu’à la wilaya de Sétif, ainsi que par la RN 27, en direction de la wilaya de Mila, avec accès à l’autoroute Est-ouest, et ce, en attendant de trouver une solution définitive, soit au niveau de la mechta El-Guitoune, soit ailleurs".

Le même responsable a souligné qu’une commission technique constituée d’experts, d’ingénieurs et de représentants de bureaux d’études spécialisés en géologie devait se rendre sur le site de l’effondrement, dimanche soir, pour "proposer des solutions définitives à ce cas urgent".