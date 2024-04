Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, lundi au siège du ministère, le directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), M. Gilbert Houngbo qui effectue une visite en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations privilégiées entre l'Algérie et cette organisation internationale et d'examiner les voies et moyens de les renforcer et de les promouvoir à de plus larges perspectives, notamment à travers la mise en œuvre de programmes de coopération à dimension régionale et continentale, a précisé la même source.

A cette occasion, M. Attaf a réaffirmé "le soutien absolu de l'Algérie à M. Houngbo, étant le premier responsable africain à occuper le poste de directeur général de l'OIT, un soutien qui s'inscrit dans le cadre de l'attachement permanent de notre pays à renforcer la représentativité africaine au sein des organisations internationales et l'influence continentale sur le processus décisionnel international, au mieux des intérêts des Etats et peuples africains", conclut le communiqué.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale s'entretient avec le DG de l'OIT

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, s'est entretenu, dimanche à Alger, avec le directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), M. Gilbert Houngbo, sur les voies et moyens de renforcer la coopération avec cette agence onusienne.

Intervenant en marge de la visite effectuée par le directeur général de l'OIT en Algérie (du 20 au 23 avril), à la tête d'une importante délégation, la rencontre a été l'occasion pour les deux parties "d'échanger les vues sur les voies à même de renforcer la coopération avec cette agence onusienne et de mettre en avant les grands efforts consentis par l'Algérie pour la promotion du travail décent, du dialogue et de la protection sociale". Après avoir salué "l'expérience pionnière de l'Algérie dans le domaine de la sécurité sociale et du dialogue social", M. Houngbo s'est félicité des "bonnes" relations liant l'OIT et l'Algérie dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, exprimant "l'entière disposition de l'organisation à renforcer et à approfondir cette coopération".

A son tour, M. Bentaleb a mis en avant "l'expérience de l'Algérie en matière de promotion du dialogue social, insistant sur les acquis réalisés au profit des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale et du travail décent, ainsi que l'évolution enregistrée dans les mécanismes de l'emploi et le système de sécurité sociale en Algérie". Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général et du chef de cabinet du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que de cadres du ministère et des représentants du Bureau de l'OIT en Algérie.

Il convient de rappeler que "l'Algérie qui abrite le bureau de l'OIT pour les pays du Maghreb depuis 1967, compte plusieurs programmes de coopération avec ce bureau, étant considéré comme l'un des pays pionniers en matière de promotion du dialogue et de la protection sociale, en consécration de l'Etat social fondé sur les valeurs et principes de la justice sociale".