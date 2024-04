L'Europe a connu en 2023 un nombre record de jours où la chaleur ressentie par ses habitants a été "extrême", ont annoncé lundi l'observatoire européen Copernicus et l'agence météorologique de l'ONU, alors que le réchauffement climatique rend les étés de plus en plus chauds et meurtriers sur le continent.

"L'année 2023 a atteint un nombre record de jours de +stress thermique extrême+, c'est-à-dire de journées où la +température ressentie+ a dépassé l'équivalent de 46 C", selon un rapport annuel de Copernicus et de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) qui se réfèrent à un indice prenant en compte l'effet sur le corps humain de la température combinée à d'autres facteurs (humidité, vent,...).