Au moins 11.000 Palestiniens sont toujours portés disparus à Ghaza, théâtre d'une agression génocidaire sioniste depuis plus de six mois, selon les autorités sanitaires de l'enclave palestinienne.

Dans un communiqué publié dimanche, le porte-parole de l'autorité sanitaire de Ghaza, Ashraf Al-Qudra, a déclaré : "Il y a 11 000 personnes portées disparues sous les décombres dans la bande de Ghaza.

La moyenne quotidienne des martyrs dus à l'agression de l'occupation contre la bande de Ghaza atteint 172 martyrs, dont 70 enfants". Le ministère a souligné qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la protection civile ne peuvent pas les atteindre". Le département a appelé "les familles des martyrs et des personnes disparues de l'agression contre Ghaza à compléter leurs données en s'inscrivant sur le site Internet du ministère, afin de compléter toutes les données via les archives du ministère de la Santé".

L'attaque de l'hôpital Nasser "confirme l'ampleur des crimes sionistes" (Hamas)

Le mouvement de résistance palestinien, Hamas, a déclaré, dimanche, que la découverte de dizaines de corps à l'hôpital Nasser "confirme une fois de plus l'ampleur des crimes et des atrocités commises par l'armée d'occupation sioniste" à Ghaza. La découverte d'une fosse commune dans la zone du complexe médical Nacer, à Khan-Younès, "confirme une fois de plus l'ampleur des crimes et des atrocités commises par l'armée d'occupation et soulève des questions sur le sort des milliers de Palestiniens toujours portés disparus", indique le Hamas. Les services d'urgence palestiniens ont découvert une fosse commune dans la zone du complexe médical Nacer, à Khan-Younès, contenant les dépouilles de 50 personnes tombées en martyrs dans l'agression sioniste contre la bande de Ghaza.

La situation humanitaire à Ghaza est "catastrophique" (Rapporteuse onusienne)

La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme, Francesca Albanese, a alerté dimanche sur la situation humanitaire "catastrophique" à Ghaza, condamnant "les pratiques inhumaines de l'occupant sioniste".

A l'issue d'un entretien avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, au Caire, Mme Albanese s'est dite "profondément préoccupée" par "la situation humanitaire catastrophique du peuple palestinien à la lumière des pratiques inhumaines de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés".

De son côté, le chef de la diplomatie égyptienne a réitéré "la nécessité de mettre fin aux violations de l'occupant sioniste contre les civils à Ghaza, de fournir une livraison d'aide complète à l'enclave et d'éliminer les violences et les attaques des colons sionistes en Cisjordanie".

Il a, en outre, mis en garde contre "les répercussions des opérations militaires sionistes en cours à Ghaza, et celles de la hausse des attaques et des activités illégales de colonisation en Cisjordanie, sur les conditions humanitaires des Palestiniens et la stabilité régionale".