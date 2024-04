L'aviation de l'entité sioniste a mené dans la nuit de dimanche à lundi un raid contre une maison dans le village de Tayr Harfa dans la ville de Sour dans le sud du Liban, sans faire de victimes, a rapporté l'Agence nationale d'information (ANI).

Selon ANI, "des avions de guerre ennemis ont bombardé vers minuit une maison de trois étages dans le village de Tayr Harfa, dans le secteur ouest, la détruisant complètement et causant des dommages considérables aux biens, aux infrastructures et aux maisons environnantes. Une station-service a également été gravement endommagée".

D'autre part, aux premières heures de l'aube, les vallées adjacentes aux villages de Beit Leif, Al-Qaouzah et Ramia ont été la cible de tirs intermittents d'artillerie sioniste, d'après la même source. Et lundi matin également, "l'ennemi (sioniste) a ouvert le feu avec ses mitrailleuses lourdes en direction des forêts près du village de Ayta el-Chaab" dans le sud du pays, a ajouté le média. Depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza en Palestine occupée le 7 octobre 2023, l'entité sioniste a intensifié ses agressions au Liban, principalement dans le sud, faisant des dizaines de martyrs et de blessés.