Plus de 7.000 ménages et une cinquantaine d'écoles sont affectés par des inondations à Uvira, sur la rive nord du lac Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les autorités locales ont appelé vendredi le gouvernement congolais à leur venir en aide.

Des pluies torrentielles se sont abattues ces derniers jours sur Uvira, dans la province du Sud-Kivu, frontalière de Bujumbura, capitale économique du Burundi, elle aussi touchée par les inondations.

"Au moins 4.500 maisons se sont écroulées, plus de 2.000 parcelles ont disparu et plus de 7.000 ménages ont été affectés par le débordement des rivières en crue et la montée des eaux du lac Tanganyika", a expliqué Dominique Kalonzo, responsable de communication à la mairie d'Uvira.

Il a aussi indiqué que 53 écoles étaient "envahies par les eaux", selon un rapport de la mairie établi en début de semaine. "Les sinistrés ont été accueillis dans des familles et d'autres passent la nuit à la belle étoile", a fait savoir Kalonzo.

"Un appel urgent est ainsi lancé par la mairie d'Uvira au gouvernement congolais et aux humanitaires, car Uvira risque d'être frappée par des épidémies", s'est-il inquiété. Depuis des semaines, de fortes pluies s'abattent sur la région, faisant monter les eaux du Tanganyika et les multiples rivières qui se jettent dans ce lac, deuxième plus grand d'Afrique.