Environ 2.500 personnes ont été déplacées et un enfant tué vendredi soir au Burundi dans un glissement de terrain consécutif aux pluies quasiment ininterrompues dans le pays depuis septembre, ont annoncé samedi les autorités locales.

Le sinistre a eu lieu vendredi vers 20H30 à une trentaine de km de la capitale Bujumbura, dans la province de Rumonge (sud-ouest) où il a causé "de nombreux dégâts", a déclaré aux médias l'administratrice de la commune de Muhuta, Scholastique Niyonsavye. Au Burundi, les pluies ont été quasiment continues depuis septembre, au lieu des deux saisons des pluies habituelles (septembre-janvier et mars-mai).

Le gouvernement du Burundi et la représentante de l'ONU sur place ont récemment un appel à une aide financière pour faire face aux "effets dévastateurs" des pluies saisonnières qui, exacerbées par le phénomène climatique El Niٌo, ont fait près de 100.000 déplacés. "On dénombre jusqu'à présent un enfant de 5 ans tué par l'effondrement de la maison parentale, 4 blessés qui sont en train d'être soignés, (...) 2.485 déplacés et plus de 500 hectares de champs détruits", a précisé Mme Niyonsavye. "Ces déplacés, dont beaucoup de femmes et d'enfants, n'ont rien pu emporter avec eux dans leur fuite, ils manquent de tout et n'ont pas encore eu à manger depuis hier soir", a-t-elle ajouté, en lançant un "appel à l'aide". El Niٌo, qui a débuté mi-2023 et pourrait durer jusqu'au mois de mai, a régulièrement eu des conséquences dévastatrices en Afrique de l'Est.