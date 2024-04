La menace d’un volcan indonésien qui est entré en éruption plus d’une demi-douzaine de fois cette semaine, n’est pas écartée, a déclaré le responsable de l’agence de volcanologie de l’archipel, alors que le cratère a de nouveau craché des cendres samedi.

Le mont Ruang, dans la région reculée de Sulawesi du Nord, était déjà entré en éruption mardi soir, poussant les autorités à évacuer des milliers d’habitants des îles les plus proches. Le volcan est entré de nouveau en éruption avant minuit vendredi et de nouveau samedi après-midi, expulsant une colonne de cendres à 250 mètres au-dessus de son sommet, a indiqué l’agence de volcanologie, qui a mis en garde contre de possibles nouvelles éruptions majeures. «Avec les tremblements de terre volcaniques enregistrés, la crise n’est pas encore terminée», a déclaré le directeur de l’agence, Hendra Gunawan.

«Cela indique que les fluides magmatiques continuent de se déplacer des profondeurs vers la surface. Il n’est donc pas surprenant que des éruptions se produisent encore», a-t-il ajouté. Les autorités ont maintenu une zone d’exclusion de six kilomètres autour du volcan, qui culmine à 725 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus de 6.000 habitants de l’île voisine de Tagulandang, où vivent environ 20 000 personnes, ont été évacués en dehors de la zone d’exclusion, a déclaré un responsable local vendredi. Il a été conseillé aux habitants de porter des masques pour éviter les problèmes respiratoires, a indiqué l’agence dans un communiqué. La dernière activité du volcan a également incité les autorités à prolonger la fermeture de l’aéroport international Sam Ratulangi dans la capitale régionale de Manado, située à plus de 100 kilomètres. L’aéroport, qui devait initialement rouvrir samedi, restera fermé jusqu’à dimanche car des cendres volcaniques provenant du mont Ruang ont été détectées, a précisé Ambar Suryoko, directeur de l’autorité aéroportuaire de la région de Manado, dans un communiqué.

L’Indonésie, vaste archipel d’Asie du Sud-Est, se trouve sur la «ceinture de feu» du Pacifique, une zone d’importante activité volcanique.