Un responsable de l'ONU a déclaré samedi que des camions d'aide humanitaire étaient bloqués entre l'est et l'ouest du Soudan, en raison notamment de discours agressifs et d'obstacles administratifs dans le pays.

Toby Harward, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies, a déclaré sur la plateforme X, qu'"en raison de discours agressifs, d'activités militaires et d'obstacles administratifs, des camions sont bloqués dans des gares le long des routes reliant Port-Soudan, à l'est du Soudan, à Al-Tineh, à l'ouest du Soudan".

Le responsable de l'ONU a souligné que "toutes les parties doivent fournir un environnement sûr et sans restriction pour les opérations humanitaires partout où cela est nécessaire". Lundi dernier, les Nations Unies ont appelé les parties au conflit (l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide/FSR) à "protéger les civils et à permettre l'arrivée de l'aide humanitaire sans restrictions", soulignant qu'"environ 5 millions de personnes sont au bord de la famine dans le pays". Depuis la mi-avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre qui a fait environ 15 000 morts et plus de 8 millions de déplacés et de réfugiés, selon les Nations Unies.