Des centaines de cas de maladies respiratoires dans la bande de Ghaza ont été enregistrés au cours des derniers mois, conséquence de la guerre dévastatrice sioniste qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023, a rapporté samedi le bureau des médias de Ghaza.

Le chef du bureau des médias, Salama Marouf a déclaré: «Pour cuisiner, les Palestiniens de Ghaza allument des feux en utilisant des matériaux plastiques et chimiques émettant des gaz toxiques, ce qui entraîne des centaines de cas de maladies respiratoires «. Salama a averti que cela «dénote de la gravité croissante de cette crise et de la vulnérabilité des citoyens au cancer du poumon et aux maladies respiratoires dus aux gaz toxiques émis par ces moyens». Il a appelé la communauté internationale à «faire pression sur l’occupation (sioniste) pour permettre l’entrée du gaz». Depuis le début de sa guerre dans la bande de Ghaza, l’entité sioniste a empêché l’entrée de gaz de cuisine dans les zones du nord, tout en autorisant des quantités limitées dans les zones du sud.

Faisant fi de la décision provisoire de la Cour internationale de Justice (CIJ), l’entité sioniste poursuit ses attaques contre la bande de Ghaza, où des milliers de Palestiniens sont tombés en martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

La guerre sioniste a poussé 85 % de la population de Ghaza au déplacement interne en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.

Toutefois, les attaques se poursuivent sans relâche et les livraisons d’aide restent insuffisantes pour faire face à la catastrophe humanitaire.

Ghaza : les forces sionistes détruisent la plus grande usine de médicaments à Deir al-Balah

La plus grande usine de médicaments de la bande de Ghaza, située à Deir al-Balah, a été ciblée et détruite par les forces d’occupation sionistes, indiquent samedi les services municipaux. Dans un communiqué relayé par des médias, la municipalité de Deir al-Balah a affirmé que des avions de guerre sionistes «ont directement frappé l’importante usine de médicaments située dans le quartier de Salah al-Din».

L’attaque a eu lieu lors d’une incursion des forces d’occupation dans la zone orientale de Deir al-Balah, au centre de la bande de Ghaza. «Le ciblage délibéré de l’usine de médicaments fait partie de l’attaque systématique de l’occupation contre le système de santé palestinien», indique le communiqué. Il ajoute également que les forces d’occupation continuent de cibler les hôpitaux et les centres de santé, les rendant inutilisables. En outre, ils ciblent divers bâtiments, routes, infrastructures, personnel médical, ambulances et protection civile.

La municipalité a souligné en outre que ce ciblage intentionnel du système de santé par l’occupation «fait partie de la politique de l’entité sioniste visant à vider la bande de Ghaza et à la rendre inhabitable».