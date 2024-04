Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à l'état civil et à des exposés se rapportant à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à l'état civil et à des exposés, notamment sur les statuts des corps médical et paramédical de la santé, le financement des startup et le suivi de la réalisation et de l'équipement du projet de nouvelle ville médiatique algérienne", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.