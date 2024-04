Le ministre de la Communication Mohamed Laagab a affirmé, jeudi à Oran, que l’élaboration du projet du fonds d’aide à la presse a été achevée et se trouve en phase d’enrichissement, avant sa soumission au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Au terme de sa visite d’inspection des différents établissements médiatiques relevant de son secteur à Oran, le ministre a souligné dans un point de presse que "la relance de ce fonds fait partie des orientations du président de la République" et que "l'élaboration du projet a été achevée et des copies ont été transmises à certains établissements médiatiques pour enrichissement".

Le ministre a ajouté que "le fonds a été gelé durant plusieurs années et nous œuvrons à récupérer les sommes qui s’y trouvaient et les mettre à la disposition du nouveau fonds, même si nous avons trouvé de nouvelles sources pour son financement autre que le trésor public".

Par ailleurs, le ministre a souligné concernant le projet de création du Conseil d’éthique et de déontologie: "à l'heure actuelle, nous avons finalisé le décret d'application de ce conseil, en attendant sa publication au Journal officiel".

Le décret stipule c'est que le Conseil d'éthique et de déontologie qui prépare la charte de l’éthique de cette profession, a ajouté M. Laagab, soulignant que "pour gagner du temps, le ministère a pris l'initiative d'élaborer cette charte et nous soumettrons un avant-projet au Conseil d'éthique professionnelle, lors de son inauguration, pour l'enrichir".

La charte pourra également être présentée aux journalistes et responsables des institutions médiatiques pour faire des suggestions et proposer des idées, afin qu'elle devienne une charte respectable que les journalistes s'engagent à mettre en œuvre pour consolider le principe de concertation.

Par ailleurs, le ministre a annoncé le début de la mise en œuvre de nouveaux textes juridiques liés aux médias, soulignant que "nous avons commencé à adapter les journaux électroniques et imprimés et d'autres décrets d'application seront publiés successivement, prochainement".

Il a également qualifié le statut particulier des journalistes d'"excellent, donnant au journaliste algérien le statut qu'il mérite".

Abordant les réalisations dans le secteur de l’information, M. Laagab a indiqué que "nous devons tous coopérer et intensifier les efforts, en vue de développer nos institutions et leur fournir les moyens requis pour assumer pleinement leurs missions".

Il a, en outre, souligné que ce dernier point constitue l'une des recommandations les plus importantes du Président de la République, citant les mesures prises à l'occasion de la Journée nationale de la presse, en octobre dernier, pour faciliter le travail des institutions de presse et réduire les charges financières qui pèsent sur elles, à l’instar de nombreux sites de médias électroniques et journaux, bénéficiant d'un hébergement à tarif réduit et bénéficiant du fil APS pour un montant symbolique.

Le ministre a souligné que "les choses dans le secteur de l’information évoluent à un rythme soutenu dans notre pays, qui vit dans un environnement médiatique actif et un environnement géopolitique tendu, et nous espérons que les médias seront en mesure de faire face à ces changements au niveau régional et international".

Concernant la formation des journalistes, il a souligné que la loi sur l’information, contrairement aux années précédentes, oblige les institutions à former leurs journalistes et leurs travailleurs et que l'autorité de régulation et le ministère surveillent le processus.

M. Laagab a également mis en avant la nécessité de renforcer la diffusion avec de nouveaux émetteurs, affirmant: "Nous y travaillons, actuellement, et nous avons eu une séance de travail avec le ministre des Finances, et nous sommes parvenus à la levée du gel sur plusieurs projets, dont le projet Djebel Antar à Béchar, qui permettra l'expansion de la couverture radiophonique et télévisée".

Lors de sa visite à la Société de l’impression de l’Ouest, il a souligné la reconsidération de la tendance actuelle des imprimeries basées sur l'impression de journaux et de magazines, soulignant la nécessité de diversifier les produits, de rechercher de nouveaux marchés, de se former, de recourir à des experts étrangers et de suivre l'évolution technologique, ainsi que la participation de l'Algérie à une exposition internationale en Allemagne, en mai prochain.

A la station d'émission de l'entreprise de Radiodiffusion et de Télévision (TDA) sise dans de la commune de, M. Laagab a fait part de la poursuite des travaux visant à améliorer la diffusion radiophonique et télévisuelle et à élargir la couverture des zones d’ombre médiatique, tout en saluant les efforts déployés par le personnel de l’entreprise au niveau national pour faire véhiculer le son et l’image aux spectateurs et auditeurs.

Au siège de la direction régionale Ouest de l’APS, le ministre s’est enquis du fonctionnement de ses différents services et a discuté avec ses journalistes et son personnel.

Au siège du quotidien El Djoumhouria, M. Laagab a insisté devant les journalistes et son personnel sur la nécessité de préserver l’héritage de ce quotidien authentique, pour lequel de nombreuses personnes ont sacrifié leurs vies.

Au niveau de l’espace dédié à l’histoire et la mémoire d’Oran, au centre ville, il a fait part, devant les responsables de ce musée, de son plein soutien aux efforts de préservation de la mémoire historique.

A la station régionale de la télévision algérienne d’Oran, le ministre a insisté sur son réaménagement et son renforcement avec des équipements modernes pour être en adéquation avec les nouveautés dans ce domaine, et ce pour augmenter le niveau de sa participation au réseau productif national, avant d’inspecter le siège de la radio régionale d’Oran.

Le ministre a également présenté ses condoléances à la famille du journaliste défunt Mohamed Merzougui, qui s’est éteint, mercredi à Oran, à l’âge de 77 ans.