Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, vendredi depuis la wilaya de Tamanrasset, à renforcer les contacts avec les anciens élèves des zaouïas, notamment ceux des pays voisins.

Lors d'une visite au siège de la zaouïa Abdellah Ben Abbes, au chef lieu de la wilaya, dans le cadre du deuxième et dernier jour de sa visite dans la wilaya, M. Belmehdi a souligné "la nécessité de renforcer les contacts avec les anciens élèves des écoles coraniques et des zaouïas de cette wilaya de l'extrême sud, notamment ceux originaires des pays voisins, qui sont devenus au terme de leurs études dans ces zaouïas algériennes, des enseignants du Saint Coran dans leurs villages".

Inspectant les différentes structures de cette zaouïa, le ministre a réaffirmé l'importance du rôle de ces structures religieuses dans la préservation de l'identité, des constantes nationales et du référent religieux national qui prône la modération et le juste milieu, ainsi que la protection des générations futures de toute sorte d'invasion culturelle et intellectuelle.

La délégation ministérielle a écouté des explications sur cette structure religieuse qui a ouvert ses portes en 1999.

Jusqu'à présent, 430 élèves ont été formés dans cette zaouïa, dont 32 originaires de la République du Mali, 72 du Niger et 13 de Libye, selon les explications fournies.

Le ministre a posé, à cette occasion, la première pierre pour la construction de deux mosquées avec deux écoles coraniques dans le quartier Adriane à Tamanrasset, où il a écouté des explications exhaustives données par les responsables en charge du suivi du projet. M. Belmehdi a également inauguré l'école coranique relevant de la mosquée Sayad Hamza dans le quartier Sourou, qui compte quatre classes pour l'enseignement et la récitation du Coran, avec deux logements pour les encadreurs de cette école.

Dans ce cadre, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a souligné que ces nouveaux projets contribueront à renforcer l'esprit patriotique chez la jeune génération.

M. Belmehdi a en outre inauguré la mosquée de l'Imam Ach-Châfii dans le quartier Mouflon au chef-lieu de la wilaya.