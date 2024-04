Les participants à une rencontre organisée mercredi à l’université de Sétif-1, consacrée à l’intelligence artificielle (AI), ont mis l’accent sur "la nécessité pour les étudiants d’entrer de plain-pied dans ce domaine afin de suivre l’évolution technologique, au regard de la concurrence internationale observée dans les mécanismes de son utilisation".

Le Dr Ryad Baghdadi, spécialiste de l’informatique et de l’IA à l’Université de New York, aux Etats-Unis, a souligné dans ce contexte, dans une conférence intitulée "L’IA et ses applications dans les sciences médicales", que le monde "connaît aujourd’hui une véritable révolution dans le domaine de l’intelligence artificielle que les étudiants universitaires doivent suivre en y prêtant toute l’attention voulue et en participant à la recherche en matière de développement de startups et autres".

Le Dr Baghdadi a précisé que l’IA, qui a de nombreuses applications dans le domaine des sciences médicales, est très utilisée dans la recherche scientifique pour étudier les données et en déduire les résultats, pour identifier avec précision les types de cancers tels que ceux du sein et de la peau, prévenir les maladies de la rétine chez les diabétiques, ainsi que pour aider les personnes souffrant d’un handicap moteur grâce à l’utilisation d’un système sachant interpréter les signaux cérébraux.

Pour sa part, le Dr Yacine Abdeldjebbar, du Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis), a souligné, au cours d’une conférence intitulée "Parcours d’un médecin algérien entre recherche scientifique et volontariat", que le progrès des pays se mesure aujourd’hui à l’aune de la recherche scientifique qui est un facteur nécessaire à l’avancée des sociétés et un pilier fondamental du développement durable et au développement dans tous les domaines".

Il a appelé à "inculquer une culture de la recherche scientifique et de l’innovation aux étudiants, dès le début de leur formation universitaire, et à les orienter au service de la société et de l’économie nationale", ainsi qu’à "développer des centres de recherche scientifique dans l’optique de trouver des solutions à différentes problématiques".

Cette rencontre, à laquelle a participé un grand nombre d’étudiants, avait pour objectif de "mettre en lumière le développement réalisé en matière d’IA", et de "motiver et d’encourager les étudiants à s’y impliquer et à y prêter une attention particulière", a indiqué de son côté M. Sofiane Nasser Cherif, président du bureau de Sétif de l’Association de l’élite nationale des sciences médicales, l’initiatrice de la rencontre.

Le vice-recteur de l’université de Sétif-1, en charge de la recherche scientifique, M. Mohamed Hamidouche, a estimé lors de l’ouverture de la rencontre, que l’initiative représente "une opportunité pour promouvoir les valeurs de la science et de la connaissance, et pour s’engager résolument dans l’effort de développement technologique en soutenant la recherche scientifique et l’innovation, fondées sur l’intelligence artificielle, tout en contribuant à apporter des solutions efficaces dans les différents programmes nationaux, notamment ceux ayant des priorités stratégiques telles que la santé publique, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique".