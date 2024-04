Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, entame, vendredi, à la tête d’une délégation de membres de l’APN, une visite officielle au Sultanat d’Oman, à l’invitation de son homologue, Cheikh Khalid Ben Hilal Bin Nasser Al-Maawali, président du Conseil de la Choura du Sultanat d’Oman, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement. Cette visite de six jours, offrira «l’occasion d’examiner les opportunités à même de consolider les relations de fraternité et d’amitié et de renforcer la coopération bilatérale, notamment au niveau parlementaire», ajoute la même source.