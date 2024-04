Le nombre de Palestiniens arrêtés par l'armée sioniste en Cisjordanie occupée s'est élevé à 8.310 depuis le 7 octobre 2023, après l'arrestation de 40 Palestiniens entre mercredi soir et jeudi matin, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Le communiqué précise que "les forces d'occupation ont arrêté au moins 40 citoyens de Cisjordanie occupée, mercredi soir et jeudi matin, dont deux filles, des enfants et des anciens prisonniers".

Ainsi, le nombre total des arrestations après le 7 octobre s'est élevé à environ 8.310, "y compris ceux qui ont été arrêtés chez eux, au niveau des postes de contrôle militaires, ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otages", selon le communiqué.

Les organisations palestiniennes ont indiqué que les opérations d'arrestation ont eu lieu notamment dans la ville de Naplouse, tandis que le reste des arrestations a été réparti entre les gouvernorats de Ramallah, Beit Lehm, Ariha, El Khalil et El Qods. Les deux institutions ont fait état de "passages à tabac graves, de menaces contre les détenus et leurs familles, ainsi que d'actes de vandalisme et de destruction de maisons de citoyens". Depuis le début de son agression génocidaire contre la bande de Ghaza, le 7 octobre, l'armée sioniste a intensifié ses assauts en Cisjordanie, faisant 464 martyrs et 4.800 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.