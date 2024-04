Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab a décidé, jeudi, de mettre fin aux fonctions du Président-directeur général du journal "El Djoumhouria", Mohamed Alem, après avoir constaté "plusieurs manquements et déséquilibres" dans la gestion de cet établissement médiatique, a indiqué un communiqué du ministère. La même source a précisé que "lors de la visite de travail et d'inspection dans la wilaya d’Oran, jeudi 18 avril 2024, le ministre de la Communication, Dr Mohamed Laagab, s'est rendu au siège du journal El Djoumhouria, où il a constaté plusieurs manquements et déséquilibres dans la gestion de ce journal".

Dans le cadre de "l’adaptation des institutions médiatiques à la nouvelle loi organique sur l'information du 27 août 2023, notamment la loi relative à la presse écrite et électronique, promulguée le 2 décembre 2023, le ministre de la Communication a décidé de mettre fin, séance tenante, aux fonctions du Président-directeur général du journal El Djoumhouria, Mohamed Alem".