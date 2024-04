La Turquie a mis en garde vendredi contre le risque d'un "conflit permanent" après les explosions entendues tôt vendredi dans le centre de Iran. "Il devient de plus en plus évident que les tensions initialement provoquées par l'attaque illégale de l'entité sioniste contre l'ambassade iranienne à Damas risquent de se transformer en un conflit permanent", a dénoncé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous appelons toutes les parties à s'abstenir de toute mesure susceptible de conduire à un conflit plus large", a-t-il ajouté. L'agence officielle iranienne Irna a annoncé plus tôt vendredi qu'"aucun dégât majeur" n'avait été rapporté après les explosions entendues à l'aube.

"Suite à l'activation de la défense aérienne dans certaines régions du pays", "aucun dégât ou explosion à grande échelle n'a été signalé", a indiqué l'agence. Elle a précisé qu'"aucune information faisant état de tirs de systèmes de défense antimissile" n'avait été reçue.

De fortes explosions ont été rapportées tôt vendredi dans le centre de l'Iran. Téhéran a fait état de trois explosions près d'une base militaire dans le centre du pays, selon l'agence officielle Fars. Des drones ont été abattus mais il n'y a pas eu d'attaque par missiles "jusqu'à présent", ont indiqué les autorités iraniennes. Et les installations nucléaires basées dans la région d'Ispahan (centre), sont "totalement en sécurité", a précisé, de son côté, l'agence iranienne, Tasnim.

La Chine se dit "opposée" à toute action qui entraînerait "une escalade"

La Chine s'est dite vendredi "opposée" à toute action susceptible d'entraîner "une escalade", après des explosions survenues en Iran. "La Chine a pris note de ces informations de presse. Elle s'oppose à toute action susceptible d'entraîner une escalade des tensions", a indiqué lors d'une conférence de presse régulière Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Interrogé sur le fait de savoir si Pékin comptait oeuvrer à la baisse des tensions, il a déclaré que la Chine allait "continuer à jouer un rôle constructif pour une désescalade".

