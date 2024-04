Une convention de partenariat visant le lancement d'une étude sur le lectorat de Tamazight a été signée mardi entre le Haut commissariat à l’amazighité (HCA), représenté par son secrétaire général, Si El Hachemi Assad, et l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO), représentée par son recteur, Ahmed Bouda.

La convention de partenariat signée en marge des journées portes-ouvertes sur le HCA organisées par l’UMMTO à l’occasion de la Journée du Savoir, stipule la mise en place d’une équipe de chercheurs chargée de lancer une étude sur le lectorat de Tamazight, a expliqué M. Assad.

"L’un des aspects de cette convention porte sur la proposition du HCA d'aider les experts universitaires d’engager des réflexions et des études qui cadrent avec sa mission et la politique de l’Etat et voir si on a un lectorat en Tamazight", a-t-il dit.

Cette convention permettra aussi aux deux institutions de "mener des actions communes et de conjuguer les efforts pour aborder des problématiques liées à la promotion de Tamazight dont l’aménagement de la langue et sa standardisation ainsi que de nombreux autres thèmes en relation avec la stratégie du HCA en la matière", a ajouté M. Assad.

Il a aussi fait savoir que ce partenariat a également pour but d’encourager la traduction en mettant à contribution le nouveau département de traduction de l’UMMTO et de récupérer les thèses soutenues à Tizi-Ouzou.

Ces thèses seront "versées dans le Fonds documentaire du HCA pour donner une visibilité aux travaux de recherche par le biais d’une plate-forme numérique", a souligné M. Assad.

Pour sa part, Pr. Ahmed Bouda a expliqué que la convention signée avec le HCA porte sur la mutualisation des moyens des deux institutions, l’objectif ultime étant la promotion de Tamazight.

"C’est un partenariat gagnant-gagnant au grand bénéfice de nos étudiants qui pourront accéder au Fonds documentaire du HCA et inversement, le HCA peut accéder à notre Fonds", a-t-il noté. En marge de la signature de cette convention à la faculté de médecine, M. Assad a visité une exposition sur les publications en Tamazight. Il a relevé à l'occasion "la diversité" des publications dans cette langue dans tous les genres littéraires ainsi que des travaux de recherche et des thèses.

Toujours dans le cadre de la promotion de la langue et culture amazighes, M. Assad a rappelé que le HCA "œuvre à la généralisation de l'enseignement de Tamazight à travers le territoire national" dans le cadre de la politique de l’Etat qui "œuvre à sa généralisation aussi bien dans le système de l’éducation nationale que celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique".

Il a rappelé que l’Algérie compte 5 départements de langue et culture amazighes, un dans chacune des wilaya de Tizi-Ouzou, Bejaia, Batna, Bouira et Tamanrasset, faisant savoir qu'un projet était en cours pour l’ouverture d’un sixième département à l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef.