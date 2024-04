La combinaison du vaisseau spatial habité Shenzhou-18 et d'une fusée porteuse Longue Marche-2F a été transférée sur le site de lancement, a déclaré mercredi l'Agence chinoise des vols spatiaux habités. D'après l'agence, les installations et les équipements sur le site de lancement au sein du Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, sont en bon état, et divers contrôles de fonctionnement et tests conjoints avant le lancement seront effectués comme prévu. "Le vaisseau spatial sera lancé à un moment approprié dans un avenir proche", a noté l'agence.