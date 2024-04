Un contrat de partenariat a été signée lundi dernier entre de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) et l’hôpital privé «Chahids Mahmoudi», pour permettre aux étudiants de biomédicales de maitriser les nouvelles technologies.

L’objectif de ce partenariat scientifique, qui illustre «la complémentarité entres les secteurs public et privé» est, selon les contractants, «d’initier les étudiants de médecines aux nouvelles technologies dont certaines ne sont pas disponibles, pour l’heure, au niveau du secteur public».

Il vise, a indiqué le Docteur Saïd Mahmoudi, directeur général de la première structure hospitalière privé en Algerie à «leur permettre de voir ce qu’est un hôpital d’envergure qui fonctionne avec les nouvelles technologies et n’utilise que les moyens informatiques pour le traitement des malades et le suivi et la prise en charge des malades et leurs dossiers médicales ».

Et c’est aussi une opportunité «d’offrir aux étudiants un terrain qui améliore les conditions de prise en charge de leur formation avec, à termes, l’idée d’élargir ce terrain de stage à d’autres structures sanitaires de la wilaya avec l’objectif de réduire la charge CHU Nedir Mohamed de Tizi ouzou », a souligné, pour sa part, le recteur de l’université de Mouloud Maameri de Tizi Ouzou. Par ailleurs, a-t-on également fait savoir lors de cette rencontre, «qu’une réflexion autour de l’ouverture d’un master en physique nucléaire à la faculté de médecine de l’UMMTO pour la formation de physiciens médicaux», est engagée entre les deux partenaires L’hôpital privée CHM et la faculté des sciences médicales de TO. «Nous formons déjà des étudiants en physique médicale de l’Université d’Alger Houari Boumediene au part avant et maintenant cette spécialité il est nouvelle a L’ UMMTO, vu le besoin existant en matière de physiciens médicaux pour développer la discipline de radiothérapie er la chimiothérapie », a déclarer à ce propos, Dr. Said Mahmoudi.

La cérémonie de signature a eu lieu à l’ouverture des travaux de la journée de prévention médical qui cest dérouler a la maisde de la culture Mouloud Maameri de Tizi Ouzou la faculté de Médecine de l’UMMTO, organisée dans le cadre de la formation médicale continue «présenter les dernières avancées scientifiques dans les domaines de médecines et le physique nucléaire en exercice et aux étudiants en médecine», a indiqué le pr Taleb le doyen de la faculté des sciences médicales de Tizi ouzou .

Y. F.