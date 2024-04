Les députés britanniques ont voté mardi en faveur d’un projet de loi selon lequel les jeunes de moins de quinze ans aujourd’hui ne se verront jamais vendre légalement de cigarettes.

En cas d’adoption définitive du texte, ces jeunes deviendraient la première génération sans tabac au Royaume-Uni, où le tabagisme est, selon le gouvernement, la principale cause de mortalité évitable. Il est responsable d’environ 80.000 décès par an et d’un cancer mortel sur quatre.

Lors du premier vote sur ce projet de loi mardi à la Chambre des Communes, 383 députés ont approuvé le texte, 67 votant contre. Parmi eux près d’une soixantaine de députés conservateurs, dont la ministre des Entreprises Kemi Badenoch et plusieurs secrétaires d’Etat.

Selon le gouvernement, environ 12% des Anglais de 16 et 17 ans fument. Quatre fumeurs sur cinq ont commencé avant l’âge de vingt ans et restent dépendants jusqu’à la fin de leur vie, même si la plupart d’entre eux ont essayé d’arrêter, selon des chiffres du gouvernement.

Avant le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande avait fait voter en 2022 au Parlement un texte similaire, interdisant la vente de cigarettes à toute personne née après 2008. Mais fin 2023, le nouveau gouvernement conservateur a annoncé l’abandon de ces mesures pionnières.

Ce texte prévoit également de lutter contre le vapotage chez les jeunes en posant des restrictions sur les arômes et en réglementant la façon dont les produits de vapotage sont vendus et emballés afin de les rendre moins attrayants.