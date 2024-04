Les services de la Sûreté de wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la falsification et l’utilisation de faux documents bancaires à des fins de vol de deniers publics, a-t-on appris, lundi, de ce corps de sécurité.

La cellule de communication et des relations publiques a précisé que «l’opération, qui s’est soldée par l’arrestation des membres de ce réseau, a été menée par la brigade économique et financière (BEF) de la Sûreté de wilaya, indiquant que les membres de ce réseau criminel procédaient, par le biais de procédés frauduleux, au transfert de bitume d’une entreprise spécialisée dans la transformation des produits énergétiques, vers des entreprises privées, sans facturation et sans indication de sa valeur financière».

Ces pratiques criminelles ont causé à l’entreprise publique un préjudice financier évalué à 90 millions de dinars, a fait savoir la même source, ajoutant que les agissements du réseau criminel ont été facilités grâce à la complicité d’employés et d’autres individus-des repris de justice notoires- pour avoir été impliqués dans des actes d’escroquerie et d’appartenir à des réseaux de malfaiteurs, dont les activités s’étendaient au-delà des «frontières» du territoire de la wilaya d’Oran. La même source a ajouté qu’après des investigations approfondies et l’identification des membres de ce réseau et de leurs lieux de résidence et suite à l’accomplissement des procédures légales, sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent, les membres du réseau ont été arrêtés.

Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des suspects, qui ont été déférés devant les juridictions compétentes sous les chefs d’accusation de constitution de réseau de malfaiteurs, de faux et usage de faux de documents bancaires à des fins de vol de deniers publics, recel, mauvaise utilisation de la fonction et émission de chèque sans provisions.