La wilaya d’El Bayadh connait, ces derniers jours, des opérations quotidiennes menées par des travailleurs du secteur des travaux publics pour dégager plusieurs points du réseau routier à forte accumulation de sable causé par les tempêtes, au point de provoquer un blocage de la circulation automobile, a-t-on appris lundi auprès du directeur du secteur.

Le directeur du secteur, Youcef Khelifa, a indiqué à l’APS que tous les travailleurs de permanence des circonscriptions territoriales des travaux publics ont été déployés à travers les daïras de la wilaya, en plus de la mobilisation des camions et des pelles pour intervenir en cas de nécessité, notamment à travers les points noirs qui connaissent une importante accumulation de sable sur les routes nationales, par le fait des vents de sable violents que connait la wilaya ces derniers jours.

Ces services ont enregistré, ces derniers jours, des interventions en continu, et ce, jusqu’à des heures tardives de la nuit, à travers plusieurs axes routiers, à l’instar de la RN 6 reliant les communes de Bougtob à Kaf Lahmar et El Bayadh, la RN 107 reliant les communes d’El Ghassoul à Brezina, la RN 111 en direction de la wilaya de Tiaret et la RN 47 dans la commune de Boualem, de même que la RN 118 reliant la commune d’El Benoud en direction de la wilaya de Timimoun. Les mêmes services ont appelé les usagers des chemins de la wilaya à faire preuve de prudence et à réduire la vitesse suite à ces variations climatiques que connait cette wilaya, notamment les vents violents et les tempêtes de sable qui rendent difficile toute visibilité et une accumulation de sable sur le réseau routier.