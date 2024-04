Une cinquantaine de Palestiniens ont été blessés et au moins deux autres sont tombés en martyrs depuis vendredi dans des attaques de colons en Cisjordanie occupée, tandis que les forces sionistes ont tué au moins deux personnes lors de raids à travers le territoire palestinien occupé, rapportent dimanche des médias.

Des sources locales citées par l'agence de presse palestinienne (WAFA) ont indiqué qu'un jeune homme (29 ans) de la bourgade de Sarra, à l'ouest de Naplouse, a été touché par deux balles à la main et au pied, alors qu'il se trouvait près du mur de séparation dans le village de Habla.

Le citoyen Alaa Omar Abu Ghalioun (42 ans) a subi des blessures suite à l'invasion des colons dans la bourgade d'Al-Khader, au sud de Beitlehem. Un groupe de colons, sous la protection des forces d'occupation, ont sévèrement battu Abu Ghalioun, alors qu'il se trouvait dans ses terres dans la zone Batin Al-Maasi, au sud de la ville.

Selon des médias, Jehad Abu Alia, 26 ans, a été tué par balle à al-Mughayyir vendredi, et au moins 25 autres ont été blessés. Samedi, des troupes sionistes ont entravé la circulation de l'ambulance transportant le corps d'Abu Alia pour les funérailles. Le même jour, les colons sont retournés à al-Mughayyir et se sont déchaînés, incendiant une douzaine de maisons et de voitures, et tirant à balles réelles sur les gens. Au moins six villageois ont été blessés, dont un gravement à la tête. Les colons ont également attaqué d'autres villages environnants, notamment Duma, Beit Furik et Qusra.

Plusieurs Palestiniens ont été blessés par balle et des dizaines de maisons ont été incendiées à Douma. Selon l'agence Wafa, les forces sionistes ont saisi deux maisons de la ville et les ont transformées en centres d’enquête sur le terrain, les forces fouillant plusieurs maisons alors que les colons attaquaient simultanément le village.

Plus tard, samedi soir, des colons ont attaqué d'autres villages palestiniens, notamment la ville palestinienne de Beitin à l'extérieur de Ramallah et al-Bireh, où les colons ont tué un garçon palestinien de 17 ans, rapporte la même agence.

Des colons armés ont également attaqué la ville de Sinjil, blessant 2 personnes par tirs réels. Dans la région de Naplouse, au nord de la Cisjordanie, des colons ont attaqué des véhicules palestiniens circulant sur les routes autour de la ville. Au moins un Palestinien a été blessé sur une route de Naplouse par des jets de pierres de colons.

Les colons ont également attaqué la région d'Ein al Hilweh dans la vallée du Jourdain, un petit hameau du gouvernorat d'El Khalil, dans le sud de la Cisjordanie, ainsi que les zones autour de Qalqiliya, Salfit et al-Sawiya, dans le nord de la Cisjordanie. Au moins deux Palestiniens ont été tués par l'armée sioniste depuis vendredi lors de raids dans la ville de Tubas et dans le camp de réfugiés d'al-Faraa.

Riposte de l'Iran contre l'entité Sioniste "Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre", insiste le chef de l'ONU

"Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre", a lancé dimanche le secrétaire général de l'ONU, appelant à la "retenue maximale" lors d'un Conseil de sécurité convoqué après l'attaque de l'Iran contre l'entité sioniste. "Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Les populations de la région font face à un vrai danger de conflit généralisé dévastateur.

C'est le moment du désamorçage et de la désescalade. C'est le moment de montrer une retenue maximale", a insisté Antonio Guterres. "Il est vital d'éviter toute action qui pourrait conduire à des confrontations militaires majeures sur de multiples fronts au Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

"Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre". L'attaque iranienne, baptisée "Promesse honnête", est une réponse à la frappe sioniste qui a détruit le 1er avril le consulat iranien à Damas et coûté la vie à sept membres des Gardiens de la révolution. Cette attaque est intervenue plus de six mois après le début de l'agression barbare menée par l'entité sioniste contre la bande de Ghaza. Antonio Guterres a une nouvelle fois appelé dimanche à un "cessez-le-feu immédiat" à Ghaza.

Téhéran affirme n'avoir "pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense"

L'Iran a affirmé dimanche à l'ONU n'avoir "pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense" en lançant des centaines de drones et de missiles vers l'entité sioniste. Cette attaque sans précédent, baptisée "Promesse honnête", a été déclenchée dans la nuit de samedi à dimanche, en riposte à une agression de l'entité sioniste contre le consulat d'Iran à Damas le 1er avril.

L'Iran a indiqué avoir "atteint tous ses objectifs". L'agence iranienne Irna a signalé de "sérieux dégâts dans la plus importante base aérienne du Néguev", dans le sud de l'entité sioniste. L'ONU "a failli à son devoir de maintenir la paix et la sécurité internationales" en ne condamnant pas la frappe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, a déclaré l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies Amir Saeid Iravani lors d'un Conseil de sécurité convoqué en urgence dimanche soir.

"Dans ces conditions, la République islamique d'Iran n'a pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense", a-t-il déclaré. Il a assuré que Téhéran ne voulait pas d'escalade, mais répondrait à "toute menace ou agression".

Les aéroports reprennent leurs activités (Média)

Les aéroports iraniens, dont les deux de Téhéran, ont repris lundi leurs activités qui avaient été suspendues ou perturbées suite à la riposte iranienne à l'attaque menée par l'entité sioniste, a rapporté l'agence de presse Irna. "Les vols de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran ont été rétablis à la normale" depuis 06h00 (heure locale), a précisé la même source, ajoutant que la situation s'est aussi normalisée dans les aéroports de Mehrabad à Téhéran, et des villes de Tabriz (nord-ouest), Mashhad (nord-est) et Shiraz (sud).

L'Iran avait suspendu leur activité par précaution après avoir lancé des drones et des missiles dans la nuit de samedi à dimanche contre l'entité sioniste en riposte à une frappe sioniste contre son consulat à Damas, le 1er avril.